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特首點名要求向國際解說23條立法   誰是主力軍？

政治 17:20 2024/01/25

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李家超出席互動交流答問會。（林宇翔攝）

特首李家超明言，《基本法》23條立法已進入衝線直路，解說工作至關重要。港府會設立數個專隊做解說工作，重點解說對象包括商界、媒體、外國總領事、外國商會、國際社會等。李家超今日在特首答問會就話，希望議員、學者、專家，亦加入解說大軍，並特別點名3位議員。

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第一位是當年推動23條立法失敗而辭職的前保安局局長、現時身兼行政會議召集人的葉劉淑儀。李家超話，經常見到葉劉淑儀對外國媒體進行解說，工作做得很到位，「都是據理力爭的。」第二位則是同樣曾任保安局局長的黎棟國，第三位則是身兼全國人大常委的李慧琼，李家超相信他們對外國的解說工作會做得好。

會後，各政黨已紛紛表態，支持23條立法，並承諾會積極向本港各界和國際社會做好宣傳和解說工作。港區人大代表、民建聯副主席陳勇則建議政府，參考區議會選舉的宣傳模式。相信未來數月有關23條立法的解說，亦是鋪天蓋地。

特首要求面向國際解說，李慧琼已即時「轉Channel」，發表英文回應，話已做好準備，就社會關切進行解說，避免不必要的誤解。

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撰文 : 傅流螢

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