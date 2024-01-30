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心臟危機｜20歲女突倒地心臟驟停　疑染病毒致急性心肌炎　揭出事前懶理一症狀

醫生診症室 09:00 2024/01/30

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身體出現小症狀可能是大病的預警。内地一名20歲女生近日在等車時突然倒地，心臟驟停。醫生得知該名女生曾出現腹瀉的症狀，懷疑是病毒感染引致急性心肌炎。

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綜合内媒報道，浙江寧波20歲的小麗（化名）1個月前在等車時突然倒地，被送進急診室時已失去心跳。經醫護人員輪番為她施行心肺復甦法（CPR）1個半小時後，監護儀上才有了緩慢跳動的心律。

事後醫生得知，原來小麗曾在5天前出現腹瀉、解水狀大便的症狀，因此高度懷疑是病毒感染所導致的急性心肌炎。他指，這是一種起病危急、死亡率極高的心肌損害疾病，好發於年輕人。

所幸在醫護人員的努力搶救下，小麗脫離生命危險，且大腦和神經功能並未受損，經1個月的治療後已康復出院。對此，醫生提醒，千萬不要在病毒感染期間進行劇烈活動或過於勞累。

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急性心肌炎多數由病毒感染造成

對於急性心肌炎的成因，台灣兒科急症醫生吳昌騰曾表示多與病毒感染有關，亦有可能由免疫、毒素及藥物所致。在嬰幼兒或新生兒期，發病多為急性，甚至猛爆性發作而致命；較大孩童或青少年發病則較緩慢，甚至初期無明顯症狀，

「有些人一開始感覺不會怎樣，但是常常過幾個小時後，就是臉色蒼白，四肢冰冷而死亡！」

心肌炎8大症狀

吳昌騰指出，病毒感染併發的心肌炎不容易診斷，其症狀變化多端，有時與感冒、腸胃感染類似，所以對醫生而言都是一大挑戰。以下為較常見的發病症狀：

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6大護心建議

事實上，心肌炎等心臟血管病過去一直是導致猝死的原因之一，香港心臟專科學院因此曾經提倡市民應維持低油鹽糖、高纖及零反式脂肪飲食：

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