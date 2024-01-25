【財案2024】民建聯促樓市全面「撤辣」　倡適當放寬銀行貸款審批

▲ 民建聯向財政司司長陳茂波就財政預算案提出建議。（戴朗希攝）

民建聯今日會見財政司司長陳茂波，就下月公布的財政預算案提出共84項建議，包括樓市「全面撤辣」、重推出售公屋、增加規範博彩項目及發展低空經濟等。民建聯主席陳克勤表示，雖然香港經濟仍面對大挑戰，但仍然對香港未來充滿信心。



民建聯副主席、立法會議員周浩鼎指出，當年推出樓市「辣招」是為了抑壓炒風，但他認為「辣招」在今日已不合時宜，「撤辣」可以令市民毋須再有交易約束。



另一副主席、立法會議員陳恆鑌認為需要延續即將完結的電動車一換一計劃，他指電動車的佔比現時仍不足10%，同時亦向政府反映電力儲備不足的問題。陳克勤補充，推動電動車發展是中央政策，如果取消一換一計劃是違背國家整體發展方向。



立法會議員黃英豪表示，他向財爺提出，港府及金管局應適當放寬監管，讓更多資金流入房地產市場，同時亦提議扣減企業所得稅，以吸引更多跨國企業來港設立總部。



同屬副主席、立法會議員葛珮帆提到，民建聯建議政府設立低空經濟，包括無人駕駛低空航空，航空旅遊、無人機攝影制作及娛樂。她提到國家十四五規劃亦有提及低空經濟，更有估計指在十四五後期，國家低空經濟產業會達3萬至5萬億元。



被問有否向財爺提出派發消費券，陳克勤指希望政府不在民生事項上增加市民負擔，但也希望市民明白，政府當前沒有條件大幅度、大規模「派糖」。

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記者：戴朗希