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網絡熱話︱內地女懷孕5個月徵婚 列4大擇偶條件被批離地結局令人震驚

休閒消費 12:57 2024/01/28

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內地一名女網紅挺著聲稱懷孕5個月的巨肚，拋出5大徵婚條件參加當地相親活動。（微博圖片）

不少人為求徵得「筍盤」都無所不用其極。內地一名女網紅早前挺著聲稱懷孕5個月的巨肚，拋出5大徵婚條件參加當地相親活動，希望覓得如意郎君，但被批評離地不切實際，更令人意想不到的是，該名女子竟被警方揭發是假大肚，故意拍攝視頻吸引流量，現已被當地警方依法拘留處罰。

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綜合媒體報道，早前內地社交平台瘋傳一段「懷孕5個月相親」的影片，片中有一名身穿啡色大衣、腹部隆起的長髮女子，拿著白紙指要參加「相親角」（內地流行讓單身男女，甚至他們的父母印製宣傳單張，列明徵婚者的擇偶條件，希望配對另一半。），紙上寫著：「32歲，未婚，無房無車，懷孕5個月。男生有車有房，月薪2萬+，能對我好，能視孩子如幾（己）出的」。
 
影片又見到，現場有人聲稱有一名40歲兒子，但月薪只有7000至8000元人民幣（約港幣7700元至8800元），該名女子得悉後便搖頭拒絕：「那不行，看不起，月薪低於2萬的不考慮，不然以後養不起孩子。」 

內地一名女網紅挺著聲稱懷孕5個月的巨肚，拋出5大徵婚條件參加當地相親活動。（微博圖片）

該名女子指，胎兒是一名男生，「雖然娃不是你們的，但是媳婦是你的，你要是不能接受娃，就不是真的愛我。」她又說，只要娶她回家，未出生的嬰兒就會跟隨對方姓氏，能為他傳宗接代。

影片隨即吸引大批網民觀看，有人反問事主，「就算你無懷孕，照吓自己個樣先啦，有無男人要都成問題」、「憑咩有呢啲條件嘅要接受你嘅條件？」。

不過，有人質疑該女子的內容及懷孕的真確性。結果，當地警方早前在發布聲明指，經相關部門調查後，影片內容是源自媒體賬號「陳四歲」，她網購了假孕肚道具後喬裝成孕婦，為了博取關注及增加流量，自導自演「懷孕5個月徵婚」虛假內容，目前陳某已被當地警方依法拘留處罰。

內地警方發布聲明指，有關影片內容是一名自稱「陳四歲」的女子，網購假孕肚為博取關注及增加流量，自導自演虛假內容。（微博圖片）

有網民心水清認為，「各個視頻平台所發布的視頻有多少是真的？百分之九十以上都是假的」、「現在這社會這樣的事情一點也不稀奇了」，亦有人對該女子被拘留處罰的做泓存疑，「行拘沒必要，社會要進步，不能什麽都不讓說，什麽都不讓演，只是演戲而已」。

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責任編輯：王明芳

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