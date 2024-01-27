飲食攻略｜天冷易傷風感冒 　病癒氣虛恐久咳不癒　教煲「花旗參鮮石斛老黃瓜湯」調理【另附10款防流感食療】

近日氣溫急跌，加上踏入流感高峰期，不少人都感染流感風寒，即使病癒仍遭到頑痰、咳喘及氣虛等症狀纏身。有見及此，烹飪導師及食療專欄作家芳姐分享一款花旗參鮮石斛老黃瓜湯，幫助大家生津健脾、調理身體。

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受到冬季季候風影響，本周天氣急跌，寒冷天氣將維持到周末。天文台預料下周一（29日）氣候將回升至最高19°C，惟一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下周初至中期影響華南，該區有幾陣雨，濕度升至最高95%。

感冒初癒恐惹氣虛咳喘

天氣不穩、溫度又忽冷忽熱，不少人都出現感冒不適症狀，即使痊癒仍可能持續感到氣虛、虛熱煩倦、痰多咳嗽、津液不足、喉嚨乾涸等不適。烹飪導師及食療專欄作家芳姐指出，感冒初癒想要增強體質，不宜飲用過分滋膩補益的湯水，以免對脾胃造成負擔；建議可飲用具益氣生津、健脾袪濕及清熱毒功能的湯水以作調理。

花旗參鮮石斛老黃瓜湯

芳姐推介以下一款老少咸宜養生湯水，當中花旗參具有益氣養陰、清熱生津功能；鮮石斛則可滋陰清熱，潤肺生津；老黃瓜亦有清熱解毒功效，配以同樣利水消腫、袪濕、解毒等功效的赤小豆、扁豆及薏米，可有助加強功效。另外加入調理食材偏性的蜜棗，以及些許江瑤柱提鮮，可令湯水療效更佳、味道更佳。惟花旗參含揮發油、不宜久煮，因此建議大家煲好湯後才加入，可使其益氣生津的功效更加顯著。

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材料：

花旗參片 1湯匙

鮮石斛 5錢

老黃瓜 1個

赤小豆 1兩

炒扁豆 1兩

生薏米 1兩

蜜棗 2枚

江瑤柱 4至5粒

做法：

1. 鮮石斛沖洗、切段；

2. 赤小豆、炒扁豆、薏米及瑤柱分別浸洗；

3. 老黃瓜連皮洗淨，剖開後去籽切塊；

4. 全部材料（除花旗參片外）用9碗水煮約2小時；

5. 煮成4至5碗，加入花旗參片；

6. 熄火焗5至7分鐘即可飲用。

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文章獲「芳姐保健湯餸」授權轉載。

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