兒童增高丨10歲女童全班第二矮　治療6周後增高2cm中醫分享3大發育貼士

▲ 10歲女童全班第二矮，治療6周後增高2cm，中醫分享3大發育貼士。

【兒童健康/兒童增高/兒童長高】子女身高向來是父母關心，「蘇安莎中醫診所」註冊中醫師黃天賜近日就分享了一個案例，指一名10歲女童因過量進補，反而影響營養吸收，其後在中醫介入治療，小朋友經過6星期後順利長高2cm，消化系統功能亦有顯著改善。

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據Facebook專頁「蘇安莎中醫診所 - 現代化中醫醫療」，註冊中醫師黃天賜近日分享一宗個案，指一名10歲女童身高明顯比同齡孩子矮，班上排隊時站在頭兩位。媽媽一直準備豐富飲食及湯水，希望幫小朋友進補、增高，但一直不見成效。而小朋友平時容易疲倦、嗜睡，精神不佳，胃口一般，大便亦要數日才一次。

醫師診斷，女童屬於濕困中焦，建議她內服中藥調理。經過一周治療後，媽媽反饋給中醫，指小朋友藥後大便次數增加，質地軟黏、臭味較濃。胃口因此明顯改善，日常亦比較有精神。

經過兩周治療後，小朋友表示胃口大增，大便可以每日一次，質地正常。覆診時小朋友雙目有神，對答如流，精神亦比首診時改善不少。而由於療效明顯，醫師建議可以調整為每2周覆診一次，期間配合食療湯療及輕量運動，在完成6周治療後，小朋友開心分享，自己較第一次就診時長高了2cm。

胡亂進補 適得其反

醫師指出，小朋友長高、發育，先天條件在於「腎」，後天條件在於「脾胃」。脾胃的作用是把食物轉化成各種身體所需的營養物質。如果家長為了幫小朋友進補，準備的日常飲食太過豐富或肥膩，反而會加重脾胃負擔，導致食物更難轉化成營養，進一步影響小朋友吸收及發育。

而過度進補，常見會令小朋友大便異常及精神不振，就像上面案例一樣。情況就如種植一棵樹苗，適量施肥有助樹苗茁壯成長，但過度施肥，則會導致樹苗無法正常吸收水份和養份、成長緩慢。

中醫增高治療

從中醫角度，小朋友發育最關鍵兩點在於「腎」及「脾胃」。針對脾胃不和的小朋友，一般會有消化差、大便異常等情況，造成營養不吸收。透過調和脾胃，配搭適宜的日常飲食習慣，有助增強脾胃功能，改善營養供應，對增高和增重有利。

針對腎精腎氣不足的小朋友，一般會有發育遲緩、頭髮稀疏脆弱、精神不振等情況。透過補腎氣，可有效幫助發育，對增高增重有利。

一般以內服中藥為主，建議每周覆診一次，每次4至6日藥（視病情而定）。一般可在4至8次治療見效。

人的生長黃金期有兩段，第一次在兒童期，即是11歲之前；第二次在青春期早期，11至14歲左右。如想增高，建議把握黃金發育時間。

身高的先天限制

中醫治療，旨在消除妨礙發育的因素，幫助小朋友健康發育，達到先天體質條件可達到的高度。

家長應留意，小朋友最終可長得多高，還是會受父母遺傳等先天因素所限制。

身高預算方程式：（父高度cm ＋母高度cm）÷ 2 +- 6.5cm

因此，如果小朋友沒有展現出相關症狀，只是孩子或家長對身高不滿意，這個情況是不需要治療的。

幫助發育小貼示

幫助小朋友發育成長的3大原則，包括：合理的營養、充足的睡眠、適當的運動。飲食上應注意營養均衡，可適量多食蛋白質、鈣質、維生素D、好的碳水化合物。少食甜食、高糖飲品、油炸食物。忌故亂進補，以免影響小朋友脾胃功能。

睡眠上，小朋友應該晚上11時前入睡，能有效養肝腎及滋陰，有足夠的血氣供應生長發育。睡眠充足，可幫助身體充分分泌生長激素。

運動上，適量負重能促進生長激素的分泌，同時刺激骨骼肌肉的發育。建議可多參與戶外運動，如跳繩、跑步、球類運動等。

文章獲「蘇安莎中醫診所 - 現代化中醫醫療」授權轉載，標題及內容經TOPick編輯修改

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責任編輯：王明芳