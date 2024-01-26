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寒冷天氣丨寒冷天氣做運動恐致命？　醫生：身體增5大風險　1類運動恐誘發心臟病

保健美顏 08:00 2024/01/26

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寒冷天氣下運動，小心為身體帶來風險！近日天氣急降，有醫生便提醒民眾於在極寒冷天氣下進行高強度運動，例如劇烈的戶外跑步或間歇運動訓練，可能對身體造成負擔，容易導致肌肉拉傷、骨折、心血管負擔、低體溫等。

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寒冷運動5大健康風險

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒日前於Facebook分享，不少運動愛好者，即使在極端寒冷天氣，仍然會繼續溜冰、跑步及游水的習慣，但其實當中暗藏危機，包括肌肉拉傷、骨折、心血管負擔、低體溫致休克、肌肉失控及呼吸困難。

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3類型運動屬高風險

黃軒指寒冷天氣下，有3類型運動要特別注意，包括冰上運動如溜冰或冰上曲棍球、高強度運動及水上運動。他又引述外國研究，指在極寒冷天氣下進行高強度運動，例如劇烈的戶外跑步或間歇運動訓練，可能對心血管系統和呼吸系統造成負擔，有可能增加心臟病發作和引發其他健康問題。

冷水中游泳會帶來體溫過低、休克和肌肉失控等危險，增加溺水風險；冰上運動則可能增加肌肉拉傷和骨折的風險 。他因此強調在極寒天氣中進行高強度運動前，即使在室內運動，一定得「先進行充分的熱身活動」，並盡量減少運動的時間和強度。

極寒天氣下運動時的6大建議

黃軒雖然建議民眾盡量避免在極寒天氣的極端環境中進行活動，但他補充若果真想於寒冷天氣繼續運動習慣，他亦有6大建議:

  • 穿著適當的保暖衣物，包括多層次的衣物、帽子、手套和保暖鞋。
  • 定期休息和暖身，以保持體溫和避免肌肉疲勞。
  • 確保有足夠的飲水和營養補充，以維持身體功能和能量水平。
  • 盡量在有人陪同的情況下進行運動，以便及時處理任何突發情況。
  • 定期監測自己的身體狀況，特別是感覺到寒冷、虛弱或不適時，應立即停止運動並尋求醫療協助。
  • 重要的是要了解並遵從當地的極寒天氣警報和建議，以及相關的健康和安全指南。

文章已獲「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」授權轉載。

健康問題 溜冰 跑步 台灣 心臟病

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