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巴士男丨內地男只付$2坐巴士拒落車　疑向車長吐口水：你生活不如意和我沒關係

娛樂 15:07 2024/01/25

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

內地男付不足車資卻拒絕下車。

近日內地社交平台流傳一段乘客在九巴無理取鬧的短片，在片中有名操普通話男子登上九巴通宵線N281巴士，可是正常車資為9.4至18.6元，但他只投入兩元硬幣，於是車長要求該男子付足車資否則下車，但是該男子卻拒絕下車。

其實該段片長2分25秒，影片甫開始，車長便用普通話責罵該男子：「拿兩塊來坐車?」，要求男子自行拿回兩元，但對方回應：「你掃給我好不好」。

於是該車長要求對方下車，但男子堅持要找回2元錢並揚言要投訴車長，之後又表示：「我不是香港本地人，我是內地人」、「我給你看護照好不好」，之後由紙袋拿出護照給車長看。

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  • 巴士男要求取回兩元。
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    疑向車長吐口水

    之後，車長打999報警求助，而車上乘客亦向該男子表達不滿，紛紛稱：「冇錢落車啦」、「無錢咪出聲」，他反用廣東話解釋：「我坐錯車」，並解釋因為車長已報警，所以他不可以下車，有男乘客即粗口表不滿：「報警又點呀？阻X住晒」、「成車人等你」。

    而車長激動起來大聲責罵對方稱：「我嚟香港幾十年，都未有資格兩蚊搭車」，男子也大聲回應反撃:「你到底想怎樣？你想殺我？」，更疑向車長吐口水：「你生活不如意，和我沒有關係！」

    有女乘客稱：「你唔係咁惡死，人哋就唔會報警啦。你冇錢咪落車囉」，同時解釋這與是否本地人無關：「呢度唔係大陸，冇得兩蚊搭車」。最後警員到場處理，其他乘客要落車離開，而影片就此完結。

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    撰文 : TOPick柴犬出動

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