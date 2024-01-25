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明星穿搭｜細數Twins演唱會繽紛造型　孖妹穿出活潑俏皮感

休閒消費 19:30 2024/01/25

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

《TWINS SPIRIT演唱會》O內阿Sa與阿嬌服飾令人目不睱給。

Twins於1月21日起在紅館展開一連14場《TWINS SPIRIT演唱會》，演唱會正進行得如火如荼，除了每晚唱出金曲帶給觀眾回憶剎外，蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）今次的舞台服裝亦討論度甚高，二人換上多套色彩繽紛的服飾，令人目不睱給，而且仍然穿出初出道時的青春可愛感，就像阿Sa在演唱會上說的一席話，再見到大家，彷彿沒有老過。

如今為大家精選幾套造型，首先兩人以粉紅色褲裝造型打頭陣，演唱多首經典歌曲，包括大熱卡通歌曲《跅跅步哈姆太郎》，更重現招牌側手翻動作，炒熱全場氣氛！可能要載歌載舞，加上有側手翻動作，所以造型上穿褲子會更方便，兩人的粉紅色洞洞褲俏皮可愛，帶點舞獅褲的感覺，上身套上同色系的短上衣，露出纖腰，整體感覺活潑可人。

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其中一套服裝由馬天佑負責指導

其次就是配上燈光效果的長傘裙，帶點未來感之餘，亦有Barbie裙的俏麗感，在不同燈光下，裙擺展現不同的燈光，效果極美！當脫下裙擺，裡面就是閃閃發亮的銀色短裙，再配上黑色長Boots，華麗得來又不失壓場感。

之後到全晚高潮位，就是握手位，首場握手位兩人穿上橙色服裝，阿Sa的露肩裝富有設計感，心口位置像綁了一個大蝴蝶結，其中一邊延續下去，看上去像長裙一樣，拉長整體比例，阿Sa亦穿出了輕熟女人味，但不失一貫甜美感；而阿嬌就穿上橙色西裝套裝，再用一條輕盈卻層次感豐富的薄紗圍住上身，整體感覺看起來型格中不失女人味。

橙色服裝非常奪目（越玲瓏攝）

原來二人身上的橙色服裝由好友兼形象設計師馬天佑（ Mayao）負責指導，問到Mayao為何會選擇這一身打扮？他表示：「「我負責她們第一場握手位的穿著，想感覺鮮色一點，她們其他服裝都是紅色、綠色，所以想這一套舞台感重一點，所以選擇橙色。」

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穿上短裙載歌載舞

然後兩人換上性感露肩連身短裙又跳又唱，阿嬌更在頭上繫上巨型黑色蝴蝶結，看起來依然少女味十足；期後再換上喜慶味道十足的紅色連身裙，設計有點似炮仗，很適合新年穿著。

二人第一場的最後一套服裝，以螢光綠和螢光黃做主色，非常搶眼，而且上身還有一件色彩繽紛，手袖位設計誇張的上衣，頭上各自夾上兩隻立體螢火蝴蝶頭飾，令人看得開心，而且穿出了活潑俏皮感！到之後的場次，兩人就脫掉繽紛的上衣，多了一份簡潔味道，同樣好看，大家又最喜歡她們哪一套演唱會服裝呢？

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責任編輯：Kiwi Lee

 

 

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