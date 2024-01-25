【醫療券】政府：如配偶離世　即使共用醫療券均不能獲取餘額

▲ 政府表示，如另一半過世，即使已登記配偶共用醫療券，均不能獲取餘額。(資料圖片)

警方拘捕多人，涉嫌使用已過世長者的醫療券，包括中醫師。衞生署表示，嚴肅跟進所有懷疑違反醫療券計劃規定或作出虛假聲明的個案，並會對相關違規個案採取適當的跟進行動和措施，包括將有關個案轉交執法機構調查。



衞生署發言人表示，為確保適當地發還醫療券申報款項予參與計劃的服務提供者以及公帑得以妥善運用，署方制定了檢查及審核措施和程序，包括對服務提供者作出例行查核、監察並偵測醫療券的異常交易，以及就接獲的投訴進行調查。



發言人強調，即使已登記配偶共用醫療券，當配偶離世，其戶口內的醫療券餘額並不會轉移至在世長者的醫療券戶口。市民如利用已離世長者的身份證或香港特別行政區政府入境事務處發出的《豁免登記證明書》使用其戶口餘下的醫療券，亦可能會被控詐騙等罪行及須負上刑事責任。

另外，醫療券不可用於單純購買物品、藥物、醫療儀器和用品，亦不可兌換現金。市民應遵守相關規定，切勿以身試法。任何人作出虛假聲明屬刑事罪行，一經定罪，可被處罰款及監禁。衞生署已透過醫健通（資助）系統再次提醒長者醫療券計劃服務提供者相關規定。



在長者醫療券計劃下，醫療券使用者須出示有效香港身份證或《豁免登記證明書》，並親身接受參與長者醫療券計劃的服務提供者提供的醫療服務，才可以使用長者醫療券。衞生署如懷疑有關服務提供者涉及詐騙，會將有關個案轉介警方及或相關執法機構跟進，亦可能取消有關服務提供者參與計劃的資格。

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責任編輯：陳展棋