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聲夢小花丨姚焯菲預告「歸期」詹天文感謝粉絲　鍾柔美謙稱非學霸想似兔仔【有片】

娛樂 20:00 2024/02/11

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鍾柔美（Yumi）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）一同接受TOPick專訪。

「年又過年 共慶歡樂綿綿......」《聲夢傳奇》三小花姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）在過農曆新年前先來團圓，一同接受TOPick專訪，帶來不少歡笑聲！

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Chantel＋Yumi＋Windy的新年

新年正好是一家人團圓，姚焯菲（Chantel）今年就要獨自在紐西蘭過年，對她而言都可謂相當特別。

詹天文（Windy）、鍾柔美（Yumi）同為應屆中學文憑試的考生，兩位都相當乖女，未有在過節時鬆懈，把握時間「備戰」，Windy直言自己把本來在2月的一些工作推掉。

談起農曆新年，三人都「吃貨」上身，Yumi開心地指自己吃起年糕、蘿蔔糕就吃個不停！Chantel家中就有吃鮑魚海參花膠撈即食麵的傳統，她自己也愛吃雞蛋煎年糕呢！

Windy就喜歡吃蘿蔔糕，反而不太愛吃年糕，她說：「我覺得年糕好像沒有甚麼味道，可能我是沒有吃過美味的年糕。」

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聲夢三小花變動物

今年是龍年，大家可能會「食字」地祝福身邊人「龍精虎猛」、「龍馬精神」，那麼Chantel、Yumi、Windy會想自己像哪一些動物呢？

Windy興奮地說：「我希望自己可以像龍般，被人聽聞過之餘，也是很好的動物。我也希望自己可像一隻老虎，牠們是威猛的，也看到牠們是有富有野心。我覺得野心從來不是一個貶義詞，是推動我向前行的動力！」

Chantel就想自己像一隻羊，皆因她認為羊是代表勤勞、純樸的，也喜歡牠軟綿綿的毛！

Yumi說：「我認為自己較像一隻兔子，牠很活潑之餘，又像我一樣有上進心、勇於嘗試。我希望自己真的會愈跳愈高、跳過所有困難！」

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回顧2023年

回望2023年，Chantel認為自己過得很充實：「赴紐西蘭讀書令我成長了不少，而在唱歌事業方面也有很多突破，唱了人生第一首House Music歌曲《這個姿態》，雖然唱得未夠好，但起碼作了嘗試，讓大家知道我是可駕馭。另外，我又可到紐西蘭、日本拍MV，是很滿足的！」

Windy覺得自己的2023年是完滿中帶遺憾，她感恩自己推出了兩首風格不同的歌曲，並趁機感謝自己：「自己在去年有無數次感崩潰的時候，覺得自己好像怎樣做也達不到自己的目標，但人也不可能做到完美，希望自己在今年的心態可更平穩、不會再感失落。」

Windy自揭會因小事而不開心一整天，更曾躲在家中落淚，只因不想展現脆弱的一面，她希望今年的自己能擁有更好的心態呢！

Yumi難忘在2023年初嘗節目主持一職，她有感自己說話技巧不太好、思考得比較慢，因此很開心有機會向前輩們學習，正好讓自己跳出舒適圈！

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Yumi回應學霸之說

Chantel、Yumi、Windy同時兼顧學業、工作絕對不是易事！

Yumi曾分享自己在中五時考獲全班第一名，因而獲不少媒體冠以學霸之名，Yumi也趁機解釋自己並不是學霸：「我沒想過自己可兼顧工作與學業、會在校內取得不錯的成績，當時只是想與大家分享我的快樂。而且我覺得校內的好成績不代表一切，全港有好多很厲害的學生，我只是一名小薯仔而已。」

她強調：「我真的不是學霸，但我會繼續努力，真的是要向前行！」

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「翹腳坐」溫書更入腦？ 

Yumi曾被何晉樂（Rock）拍下她在車廂內溫書時脫下鞋，被指是溫書入腦大法。Yumi指當時是正在前往澳門工作的車程，她就當成自己在家中溫習般，做一個舒服的方法來坐，畢竟她覺得翹腳坐也讓自己更加專注呢！

Yumi在乘車時也努力溫書，把握每一分每一秒！（IG截圖）

Chantel就喜歡在細小、設有窗戶的房間內溫習，也需把門關閉，完全是自成一角地溫習。

Chantel在溫習期間就需隔絕有歌詞的歌曲，這也是相當正常，她也自揭一個「怪辟」：「即算我多麼尿急也好，也會先溫好一部份後才去洗手間，我在溫習時就未必會喝水。」

Windy偏愛在自修室、學校圖書館內溫習，喜歡當中強烈的學習氛圍，很享受與其他人一同備戰。

Chantel不看重獎項

Chantel繼續回到紐西蘭讀書，但她今年也會回來香港與粉絲見面，她預告道：「我計劃會在今年4月時會回來一次，打後就未知道。我在今年需考試，也需努力作準備。」

談到一眾小菲象心痛Chantel未有在《萬千星輝頒獎典禮2023》奪「最具潛質新人」，她認同Windy在車上所說的『獎項只是一個鼓勵，最重要是自己的努力、實力可讓人看見得到。』」

她重提自己的拉票「烏龍事」，「我在公司盆菜宴被拉上台，由於我當時不知道自己的入圍項目，就很有信心地指自己被提名『飛躍女藝員』，大家可能在該項目中找不到我的名字，就沒有投票給我，這也可能影響我的得票。所以，不好意思，這是我的問題。」

身旁的Yumi就是「最具潛質新人」的得主之一，她坦言未有因奪獎而感威水，慶幸自己可平衡工作、學業，她笑言不覺得自己是一個人，並相當感謝所有支持她的人。

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Windy被粉絲感動

在藝人追夢的過程中，粉絲的支持絕對的一股推動力，Windy在2023年尾曾因粉絲的留言而落淚，皆因當中有粉絲看得出Windy自以為隱藏得很好的一面，粉絲向她說：「你表面扮作很堅強，但也知你會對自己感失望，但無論你做到怎樣也好，我們也是背後最支撐你的天文台。」

她也感謝粉絲會真正身體力行地支持她，她知道粉絲們可能擔心她會為粉絲人數、應援手牌數目較少而感傷心，她強調：「只要我看到為我而來的人，人數多與少也好，同樣是感動的，希望自己繼續加油，不要辜負大家對我的期望。」

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After Class去旅行？

Gigi、Chantel、Yumi、Windy各有各忙，After Class有較多的合體機會又會否是她們的2024年目標？

Yumi認為公司已為她們在安排After Class合體，也認為大家的最終目標也是做好自己呢！Chantel補充：「合體是由時間來話事。」

Windy窩心地安撫粉絲：「After Class的合體時間變少，希望大家不要覺得很失望，我們也很希望有更多合體的時間。」

Windy坦言自己很喜歡4人在一起的化學作用，直言在《聲夢傳奇》時已覺得大家有連繫的感覺呢！

Yumi覺得當時比賽時會無所不談，Chantel就回想過往曾說過要4人住在一起，Windy趁機說：「希望公司安排一個節目讓我們4人一起去旅行，目的地沒有所謂，最重要是4人在一起的感覺。」

髮型：Hugo Poon @private i salon

化妝：King Yip, Bingo Chan @Kings Makeup

記者：陳淑霖 

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