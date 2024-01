飛常日誌丨戴祖儀演繹空姐應變能力　魏柏豪難忘曾為乘客急救

▲ 《飛常日誌》

由馬國明、蔡思貝主演TVB劇《飛常日誌》在前晚(1月23日)劇情講述飾演乘客的杜大偉突然在機上感到嚴重不適兼暈倒,空姐阿Wing(戴祖儀飾)除要忙於重新安排事發附近位置的乘客外,更要負責保持傷者意識兼找來適當人士協助救援。

而被召喚的空少李浩然(魏柏豪飾),一邊認真地為暈倒乘客量度脈搏之餘,還落力地進行心肺復甦,航機亦即時決定轉為降落最近機場,希望暈倒乘客能盡快獲得相應救援,眾人最終成功救回該名乘客。

▲ 《飛常日誌》戴祖儀

魏柏豪曾當空少

在前晚《飛常日誌》所見,柏豪全程表現專業又認真,除量度脈搏時口中唸唸有詞「Three one thousand、Four one thousand」外,心肺復甦手法亦看似正宗。

原來曾擔任空少長達5年半的柏豪,曾真實地在提供空中服務期間遇上乘客突然失去反應,最終在兩名專業護士乘客協助下提供了長達45分鐘的心肺復甦及急救,可惜該名乘客還是返魂乏術。

▲ 《飛常日誌》魏柏豪

憶往事感難過

柏豪至今憶起事件仍感到難過:「當時我同另一名空服,同埋兩位願意幫手嘅護士乘客一齊幫嗰位客人急救,輪流做心肺復甦同埋量度脈搏。我哋keep住有同Med Link緊密聯絡,由佢哋遙控make sure提供嘅急救係正確。我記得救咗4個字(20分鐘)左右,嗰位客人有番心跳但未回復呼吸,成件事大概經歷咗9個字左右,Med Link同事就話可以停。」

柏豪續指,之後即以飛機上的stand by物資「Body Bag」處理遺體及臨時安置遺體事宜,盡力清空遺體附近的位置。

空服員具多項專業知識

談到劇中量度脈搏時說的「Three one thousand、Four one thousand」,柏豪說是為了確保量度時間準確:「如果數數字,就咁一秒、2秒、3秒好易數快咗,但three one thousand咁數就可以確保番個時間準確啲,我哋上堂都係咁學。」

柏豪又透露,做空中服務員需要具備不少專業知識:「我哋正式飛前要接受為期大概兩個月嘅training,差唔多日日都要考試,而每次正式起飛on job之前,我哋都要接受上級嘅臨場考試,Fail咗係會冇得飛。」