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飛常日誌丨戴祖儀演繹空姐應變能力　魏柏豪難忘曾為乘客急救

娛樂 16:02 2024/01/25

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《飛常日誌》

由馬國明、蔡思貝主演TVB劇《飛常日誌》在前晚（1月23日）劇情講述飾演乘客的杜大偉突然在機上感到嚴重不適兼暈倒，空姐阿Wing（戴祖儀飾）除要忙於重新安排事發附近位置的乘客外，更要負責保持傷者意識兼找來適當人士協助救援。

而被召喚的空少李浩然（魏柏豪飾），一邊認真地為暈倒乘客量度脈搏之餘，還落力地進行心肺復甦，航機亦即時決定轉為降落最近機場，希望暈倒乘客能盡快獲得相應救援，眾人最終成功救回該名乘客。

飛常日誌丨蘇可欣爆空中秘聞　曾遇女藝人做出驚人舉動

《飛常日誌》戴祖儀

魏柏豪曾當空少

在前晚《飛常日誌》所見，柏豪全程表現專業又認真，除量度脈搏時口中唸唸有詞「Three one thousand、Four one thousand」外，心肺復甦手法亦看似正宗。

原來曾擔任空少長達5年半的柏豪，曾真實地在提供空中服務期間遇上乘客突然失去反應，最終在兩名專業護士乘客協助下提供了長達45分鐘的心肺復甦及急救，可惜該名乘客還是返魂乏術。

《飛常日誌》魏柏豪

憶往事感難過

柏豪至今憶起事件仍感到難過：「當時我同另一名空服，同埋兩位願意幫手嘅護士乘客一齊幫嗰位客人急救，輪流做心肺復甦同埋量度脈搏。我哋keep住有同Med Link緊密聯絡，由佢哋遙控make sure提供嘅急救係正確。我記得救咗4個字（20分鐘）左右，嗰位客人有番心跳但未回復呼吸，成件事大概經歷咗9個字左右，Med Link同事就話可以停。」

柏豪續指，之後即以飛機上的stand by物資「Body Bag」處理遺體及臨時安置遺體事宜，盡力清空遺體附近的位置。

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空服員具多項專業知識

談到劇中量度脈搏時說的「Three one thousand、Four one thousand」，柏豪說是為了確保量度時間準確：「如果數數字，就咁一秒、2秒、3秒好易數快咗，但three one thousand咁數就可以確保番個時間準確啲，我哋上堂都係咁學。」

柏豪又透露，做空中服務員需要具備不少專業知識：「我哋正式飛前要接受為期大概兩個月嘅training，差唔多日日都要考試，而每次正式起飛on job之前，我哋都要接受上級嘅臨場考試，Fail咗係會冇得飛。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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