【垃圾徵費】Carousell放售指定袋低至3折　環保署稱模擬指定袋日後用違法

▲ 環保署的垃圾徵費指定垃圾袋，明天（26日）起開售。（資料圖片）

垃圾徵費生效日期押後至8月1日實施，但4月1日起會在政府大樓及選定的住宅大廈先行先試。而明日（26日）起更會在其中3間授權商戶率先開售指定垃圾袋，包括Circle-K、foodpanda、實惠。不過網上近日有拍賣網聲稱出售「環保署指定垃圾袋」，15公升「指定袋」售7.5元十個，甚至5元十個，比起原價1.7元一個，近乎3折至45折。由於指定袋在環保署授權的銷售點發售，未知這批指定袋的來源。環保署回覆查詢，表示該些袋懷疑是署方早年試驗計劃採用的模擬指定袋，法例生效之後用來棄置垃圾等同違法，已將個案轉交海關跟進。

近日在拍賣網 Carousell 發現有便宜過環保署定價的指定垃圾袋發售，其中一個賣家的貨品圖片可見，一綑綠色膠袋，用啡色紙包住，上面印有「揼少啲、慳多啲」字樣，並寫著「指定垃圾袋」（背心袋）15公升，一包10個只售7.5元，相當於每個0.75元，是環保署正價1.7元，近55折。

▲ Carousell有賣家售賣稱聲環保署的指定垃圾袋。（Carousell 網頁）

▲ Carousell有賣家售賣稱聲環保署的指定垃圾袋。（Carousell 網頁）

另一賣家的貨品描述為全新，賣家稱有10公升、15公升或20公升，但現時只得15公升有貨，短期要問有無貨；而一包有10個膠袋，「最低消費要買20個（兩包）， 任何地方除離島外可以交收。」賣家以5元一包發售，當中有10個，即每個售0.5元，近乎3折。

▲ Carousell有賣家售賣稱聲環保署的指定垃圾袋。（Carousell 網頁）

▲ Carousell有賣家售賣稱聲環保署的指定垃圾袋。（Carousell 網頁）

環保署回覆查詢，指署方在1月上旬已發現有人網上流傳出售聲稱指定袋，已於1月5日發稿澄清。署方懷疑該些袋是2018年起試驗計劃給住戶試用的模擬指定袋，而垃圾收費實施後市民不能以模擬指定袋棄置垃圾，否則會觸犯相關法例，署方已就上述發現轉交海關跟進調查。而未獲獲授權人士若出售指定袋或指定標籤，一經定罪，最高可被判罰款20萬元，有需要會採取合適執法行動。

早前環境及生態局局長謝展寰表示，留意到內地購物平台聲稱有售指定垃圾袋，但查證後確定並不是署方授權的零售商。他指，偽冒垃圾袋較便宜，但並非法例規定的指定袋，提醒市民不應使用，並已將個案交由海關調查。

▲ 環保署指定垃圾袋都有指定售價。(環保署網頁)

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環保署早前已公布，涵蓋超級市場、便利店、藥房及網上平台，共20個零售商及數百間藥房，共約3,000個零售點的指定垃圾袋零售網絡，包括百佳、惠康、吉之島、一田、7-Eleven、Circle K、HKTVmall，甚至外賣平台foodpanda等。各零售點及網上平台將於1月下旬至2月期間，開始銷售不同容量的指定袋和指定標籤。其中Circle K、foodpanda、實惠最快在1月26日起開售。

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責任編輯：吳雋妍