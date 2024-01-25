  • 14°C
香港時間 : 2024125日 (週四) 21:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飛常日誌丨「Sir Face」Amber見爸爸上電視開心跳舞　洪永城：送你去做練習生

娛樂 20:37 2024/01/25

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

「Sir face」捧場睇爸爸洪永城有份演出的《飛常日誌》。

洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）在2021年7月結婚，同年12月誕下女兒（Amber），因為Tony基因強大，Amber的樣子似足爸爸，因此其家中工人姐姐稱為「Sir face」，也由此成為Amber花名。

囡囡不只樣貌似爸爸，還十分捧父親場，洪永城在昨晚（1月24日）於個人社交網上載「Sir Face」Amber在家看《飛常日誌》的片段。

飛常日誌丨劉穎鏇高中時代舊相曝光　Tiffany由細靚到大獲網民讚可愛

點擊圖片放大
+5
+4

「Sir Face」捧洪永城場

而當她一聽到劇集插曲《Wish》便手舞足蹈，當見到爸爸Tony出現在熒光幕時，更撲向電視摸摸爸爸兼開心大嗌：「Daddy！Daddy！」實在到萌爆十分可愛。

Tony留言對「前世情人」說：「見到你對電視咁有興趣，一聽到音樂就喐身喐勢，送你去做練習生，逼你潛能出嚟，係會辛苦嘅，大個咗唔好怪我，我係為咗你好咋，聽日開始。」

最新影片推介：黃心穎專訪

TOPick柴犬追星
黃心穎剖白丨自認當年任性傷害身邊人　心穎已跟鄭秀文道歉：人家不原諒是很合理

更多賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

梁諾妍宣布懷孕預產期明年4月　驚嘆洪永城基因強大：超聲波嘅寶寶已好似你
21:36 2023/12/06
梁諾妍宣布懷孕預產期明年4月　驚嘆洪永城基因強大：超聲波嘅寶寶已好似你
渣馬2024丨洪永城太太挺孕肚完成10K賽　靚媽梁諾妍：只係想鼓勵媽媽們
16:43 2024/01/21
渣馬2024丨洪永城太太挺孕肚完成10K賽　靚媽梁諾妍：只係想鼓勵媽媽們
飛常日誌丨郭柏妍短褲Fo被封「腳柏妍」　大讚前輩馬國明：完全冇畀壓力
16:31 2024/01/19
飛常日誌丨郭柏妍短褲Fo被封「腳柏妍」　大讚前輩馬國明：完全冇畀壓力
飛常日誌丨劉穎鏇高中時代舊相曝光　Tiffany由細靚到大獲網民讚可愛
今日 17:32
飛常日誌丨劉穎鏇高中時代舊相曝光　Tiffany由細靚到大獲網民讚可愛
飛常日誌丨蘇可欣爆空中秘聞　曾遇女藝人做出驚人舉動
今日 13:30
飛常日誌丨蘇可欣爆空中秘聞　曾遇女藝人做出驚人舉動

你可能感興趣

梁諾妍宣布懷孕預產期明年4月　驚嘆洪永城基因強大：超聲波嘅寶寶已好似你
21:36 2023/12/06
梁諾妍宣布懷孕預產期明年4月　驚嘆洪永城基因強大：超聲波嘅寶寶已好似你
渣馬2024丨洪永城太太挺孕肚完成10K賽　靚媽梁諾妍：只係想鼓勵媽媽們
16:43 2024/01/21
渣馬2024丨洪永城太太挺孕肚完成10K賽　靚媽梁諾妍：只係想鼓勵媽媽們
飛常日誌丨郭柏妍短褲Fo被封「腳柏妍」　大讚前輩馬國明：完全冇畀壓力
16:31 2024/01/19
飛常日誌丨郭柏妍短褲Fo被封「腳柏妍」　大讚前輩馬國明：完全冇畀壓力
洪永城 梁諾妍 娛樂人物職業 演員 飛常日誌 TVB 電視劇

最高瀏覽

珍惜生命｜天水圍男子廁所燒炭亡　妻發現報警惜太遲　揭生前疑受工作問題困擾【拆解9大自殺警號】
珍惜生命｜天水圍男子廁所燒炭亡　妻發現報警惜太遲　揭生前疑受工作問題困擾【拆解9大自殺警號】