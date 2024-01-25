飛常日誌丨「Sir Face」Amber見爸爸上電視開心跳舞 洪永城：送你去做練習生
娛樂 20:37 2024/01/25
洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）在2021年7月結婚，同年12月誕下女兒（Amber），因為Tony基因強大，Amber的樣子似足爸爸，因此其家中工人姐姐稱為「Sir face」，也由此成為Amber花名。
囡囡不只樣貌似爸爸，還十分捧父親場，洪永城在昨晚（1月24日）於個人社交網上載「Sir Face」Amber在家看《飛常日誌》的片段。
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「Sir Face」捧洪永城場
而當她一聽到劇集插曲《Wish》便手舞足蹈，當見到爸爸Tony出現在熒光幕時，更撲向電視摸摸爸爸兼開心大嗌：「Daddy！Daddy！」實在到萌爆十分可愛。
Tony留言對「前世情人」說：「見到你對電視咁有興趣，一聽到音樂就喐身喐勢，送你去做練習生，逼你潛能出嚟，係會辛苦嘅，大個咗唔好怪我，我係為咗你好咋，聽日開始。」
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撰文 : TOPick柴犬出動