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【教育職業博覽】有學生稱本港經濟蕭條外國發展機會多　盼赴英紐升學

社會 20:04 2024/01/25

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

教育及職業博覽展開鑼（曾耀輝攝）

教育及職業博覽展今日（25日）開鑼，有心儀本地大學的中五生因本港經濟蕭條，盼到英、紐升讀管理課程。有升學顧問亦指，6成查詢者欲借海外升學移民，預料移民潮持續，英、澳、加仍屬熱門升學地點；另有內地升學機構指，學生以查詢計算機工程、金融等商科的升學資訊為主，亦有人查詢外語學科。

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展覽今日起一連4日於灣仔會展舉行，參展商之一、國際留學顧問中心的升學顧問陳小姐表示，截至下午5時，接獲近100人查詢海外升學資訊，以英國、澳洲為主，佔近9成，其餘1成為美國、加拿大，而查詢物理治療、職業治療及醫護學科較多，原因是部分人有親戚朋友在當地，或是個別學科出色、實習機會多。她亦提到，有6成人希望借讀書移民，情況與往年相約，料移民潮持續。

寰雅教育集團升學顧問溫小姐則表示，英國、澳洲、加拿大等地的移民政策吸引，故仍屬海外升學的熱門地點。他亦提到，有兩位學生分別查詢到英國及澳洲升學事宜，希望修讀純粹數學、工程學科，認為是與教育制度有關，完成本地大學學位需4年，相反英、澳等地只需3年，並稱個別學生無信心在本地升讀心儀學科，然而海外升學費用並無想像中那麼貴，連同生活費及住宿費，在英國升學一年介乎28至48萬，而澳洲則需30至50萬，而選擇赴海外。

溫又表示，留意到查詢英國公民（海外）護照 （BNO）簽證的人大幅減少，認為前兩年特別多，「以前5個有2個，現時20個都無1個」，相信熱潮已過、會移民的人「走晒咁滯」，「仍有人會想移民，但不是急得太緊要，亦不是非走不可」。

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至於內地升學方面，對香島內地升學資源中心職員易小姐表示，有逾50人查詢相關資訊，以查詢計算機工程、工商管理、金融、經濟等學科為主，亦有人查詢在港較難修讀到的外語學科，如德文、俄文。

中五生郭同學計劃留港升學，心儀理工大學的酒店及旅遊管理，認為適合自己性格，但亦有意到英國、紐西蘭修讀管理相關學科，認為當地學習環境更好，但考慮到金錢問題，未必可以成事。她亦稱，有考慮過移民，原因是現時本港經濟蕭條，前景方面，外國較多發展機會，亦想拓寬眼界，但認為「不是現階段的事」。

中四學生陳同學則有意於文憑試後到德國升學，他表示，自己本身修讀歷史、文化，對歷史發展感興趣，故希望到當地修讀相關學科，但屆時仍會考慮費用、成績等因素，再作決定。

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記者：梁凱婷

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