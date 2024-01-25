【文娛藝術】西九3.16起一連3周舉行藝術節　推出超過150場合家歡藝術體驗

▲ 西九3.16起一連3周舉行藝術節，推出超過150場合家歡藝術體驗。(西九文化區圖片)

於2024年3月16日至4月7日，西九文化區藝術公園海濱草坪、自由空間及戲曲中心等多個戶外和室內場地，一連三個星期橫跨復活節假期，舉辦首屆「西九家FUN藝術節」，雲集多位本地及國際知名藝術家超過 150 場合家歡藝術體驗，包括觀眾參與式演出、互動體驗、跨媒介表演、工作 坊、巨型藝術裝置、遊樂空間、故事劇場及舞蹈派對等。活動門票現正公開發售，免費節目詳情將於稍後公布。

匯聚國際級藝術節目 特設澳洲得獎巨型藝術裝置《抱泡瞬間》

西九文化區藝術公園海濱草坪東面將於 3 月 22 日起，設置來自澳洲悉尼的藝術團隊 Atelier Sisu 創作的大型戶外藝術裝置《抱泡瞬間》（Ephemeral），作品以捕捉轉瞬即逝的美麗和生命為創作靈感，曾在英國倫敦、澳洲悉尼、新加坡、比利時布魯塞爾等超過 40 多個地區展出，於 2022 年 榮獲由 Architecture and Design Community 頒發的國際建築與設計奬二等奬，以及其他四項國際殊榮。因應《抱泡瞬間》首度亮相香港，藝術團隊特別為藝術節設計名為「巨泡泡」（Colossal） 的全新部分。此巨型肥皂泡泡造型裝置融入維港海景和西九的愜意氛圍，配合特別燈光和聲效， 視覺效果隨日照時間改變，為觀眾帶來別開生面的沉浸式藝術體驗。

西九文化區與澳洲劇團 Polyglot Theatre 聯手製作、Pram People 首個海外版本《BB 車一族》 （香港版）將於復活節假期 3 月 29 日至 4 月 1 日在海濱草坪西面上演。原作於 2022 年在墨爾本首演，主創團隊為在香港首演於 2023 年 9 月深入香港社區，收集本地人的生活點滴和小故事，製作了全新雙語版本。一眾大人參加者推著嬰兒車，聆聽著耳機內的動人故事及指令，為四周遊人帶來這場意想不到、充滿趣味的參與式演出，與遊人一同以全新視點體驗公共空間，以至生活的社區。

澳洲著名劇團 Patch Theatre 製作的兒童互動劇場《閃閃星》將於 3 月 23 至 24 日在自由空間大盒進行亞洲首演。該劇曾於澳洲、美國及加拿大等地上演，並獲阿德萊德藝評人大奬（獨立藝團 創新奬）（2019）及紅寶石奬最佳兒童節目大奬（2021）。故事靈感來自經典兒童故事書《哈羅 德與紫色蠟筆》（Harold and The Purple Crayon），啟發孩子以藝術打開無邊際的想像宇宙。劇 場效果讓小朋友投入趣味歷險故事，以色彩繽紛的原創光影投射和悅耳音樂，激發他們的好奇心及想像力。

戲曲中心基礎身段及化妝親子體驗工作坊 設家庭導賞場體驗戲曲文化

戲曲中心將於 3 月 16 至 23 日兩個周末舉辦三場粵劇家庭工作坊，讓不同年齡和背景的家庭成員透過互動實踐，多角度深入了解戲曲和中國文化。粵劇身段工作坊將於 3 月 16 日舉行，由專業粵劇演員梁非同指導參加者體驗粵劇基礎身段動作，可以穿水袖學習做手，並執馬鞭模擬騎馬 情境等動作。粵劇化妝工作坊將於 3 月 17 及 23 日舉行，由花旦瓊花女講解粵劇化妝步驟，資深粵劇演員兼化妝師梁綺蓮與一眾化妝師將協助參加者搖身一變成為小生、花旦。

另外，戲曲中心將於 4 月 6 及 7 日在茶館劇場設兩場「茶館家庭專場」，90 分鐘的節目展出茶館新星劇團演繹的粵劇劇目選段、配合導賞講解和互動環節，觀眾可以一邊嘆茶食點心，一邊體驗粵劇文化。

西九文化區將舉行過百場免費工作坊和表演，包括：

1. 《一起鉤織》及《小泰國守護者》將於戲曲中心進行，分別為西九文化區 Arts Impact 創研計劃 2023 得獎者黃嘉敏及蘇子情的研究成果。該計劃由西九表演藝術處於 2019 年起推出， 支持青年藝術工作者、教育工作者、研究生及藝術行政人員實踐原創意念，透過表演藝術 為社會帶來正面改變、連繫社區及拓展觀眾層；

2. 沉浸式海洋夢幻遊樂世界《自遊玩》將設置於自由空間細盒，遊戲區域設計將配合劇場燈、 聲音效果和互動元素，鼓勵小朋友主導遊玩體驗，自由創作遊玩模式；

3. 藝術公園海濱草坪將舉行 120 場《十分派對》，來自澳洲的藝術家 Joseph O’Farrell（JOF） 將帶領一眾本地青少年，在派對場內擔任 DJ打碟炒熱氣氛。參加派對的朋友毋須任何舞蹈經驗，也沒有年齡限制，只要盡興，享受專屬大家的 10 分鐘勁舞派對；

4. 多個本地藝術團隊將在海濱草坪及自由空間附近上演多場快閃演出，包括雜耍、默劇、無 伴奏合唱、管樂演奏、舞蹈及花式跳繩等

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責任編輯：陳麗娜