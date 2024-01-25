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【禁即棄膠】4月22日首階段實施　餐飲業料環保餐具成本多5毫

社會 23:37 2024/01/25

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4月22日起，第一階段管制包括禁止銷售和向外賣顧客提供發泡膠及即棄膠餐具。（資料圖片）

垃圾徵費將在4月1日起在政府大樓及部分選定的住宅大廈先行先試，但相關法例押後至8月1日實施。不過首階段規管即棄塑膠將在4月22日生效，發泡膠及即棄膠餐具都禁止售賣，亦禁止堂食及外賣提供；而棉花棒、雨傘袋、膠牙籤亦禁止售賣及免費提供。餐飲聯業協會表示，現時坊間售賣各種環保物料餐具，有不少選擇，比起一般塑膠及發泡膠貴2至3成，轉用紙或木製餐盒和餐具，或貴至少5至6毫，部分或要轉嫁消費者。

立法會去年10月三讀通過《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》，管制即棄塑膠產品，今年4月22日「世界地球日」實施首階段管制，並暫定於2025年落實第二階段。
政府提出分兩階段管制9類即棄膠餐具，第一階段管制包括禁止銷售和向外賣顧客提供發泡膠及即棄膠餐具，例如攪拌棒、飲管、刀、叉等，以及禁止向堂食顧客提供任何即棄膠餐具；到第二階段，各類即棄餐具全面無塑膠。

4月22日起，兩階段規管即棄膠餐具。（綠色餐具平台圖片）

4月22日起，兩階段規管即棄膠餐具。（綠色餐具平台圖片）

4月22日起，第一階段管制包括禁止銷售和向外賣顧客提供發泡膠及即棄膠餐具。

另外，修例亦禁止銷售和供應其他塑膠產品，首階段包括禁售及免費派發膠柄棉花棒、充氣打氣棒、雨傘袋等，並禁止酒店和賓館免費供應膠柄牙刷、膠梳、膠樽裝水，另禁止免費供應非醫療用透明即棄膠手套、宣傳用塑膠包裝紙巾。第二階段的管制包括禁止銷售和供應即棄膠枱布、膠牙線棒等，另外亦禁止免費供應即棄耳塞。

禁止即棄塑膠暫定於2025年落實第二階段

有網民指出，擔心日後買兩餸飯都有困難。餐飲聯業協會會長黃家和指出，去年修訂時已有充分討論，只是近日即將實施，市民才更多留意到，其實業界早已知悉。他說，坊間部分食肆外賣已轉用環保物料，例如耐用的紙盒，但始終不及膠盒及發泡膠耐用及保溫，「一些湯水或多汁的食物，尤其較熱的食物，或會將紙盒糊掉，但禁用即棄膠餐具是國際趨勢，遲早都要做。」

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黃家和舉例，現時膠餐具每件約1至2毫，日後用環保替代品或貴2至3成，「可能個盒3、4毫，加埋木叉或木羹，每套多了5至6毫，但未必會全數轉嫁。」他指，當全港食肆都要採購，購買量多，售價或會下調，相信對食物餐價影響不會太大，「一個兩餸飯才30元，唔通為了個餐盒餐具加2、3元？無可能的！相信長遠餐具價格會回落。」

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責任編輯：吳雋妍

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