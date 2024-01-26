麥明詩結婚丨麥明詩昔日為林作當眾落淚　與抽水王拍拖被視為十優港姐黑歷史

▲ 麥明詩、林作的一段情令人印象深刻。

在昨日（1月25日），有攝影師在社交平台限時動態上載一張麥明詩穿婚紗在化妝的照片，攝影師並寫「今日嘅新娘子。」而在麥明詩身後盛勁為穿上西裝，含情脈脈望住女友。

不過，該攝影師很快把相片刪去。有指盛勁為已成功求婚，他們將在3月結婚。

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林作回應麥明詩「婚訊」

媒體就此向麥明詩求證，但她未有回覆。而麥明詩媽媽麥何小娟回應媒體時就指：「唔係今日，你自己問佢啦！我唔敢多嘴。」

林作被問到麥明詩結婚一事，他指自己對任何前度的事都是沒有回應。

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「十優港姐」麥明詩曾戀林作

「十優港姐」麥明詩曾與林作拍拖，並於2016年分手。二人的名字到今仍不時同時被提上，又或被重提他們昔日戀情。

在Louisa於15年參選港姐時，被指與當時身為大狀的林作在半山同居，又低調為對方在2015年香港區議會選舉落區拉票。

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麥明詩昔日為林作當眾落淚

麥明詩曾被影到在電視城走廊一邊講電話一邊落淚，又被影到到林作家收拾自己的物品。

後來，麥明詩在節目《後生仔傾吓偈》上講起情傷仍不斷落淚，指自己最討厭給假承諾和假希望的男人。

▲ 麥明詩指自己最討厭給假承諾和假希望的男人。（影片截圖）

麥明詩不覺林作是污點

在2021年9月，麥明詩在個人社交平台貼上10年前的大學畢業照，並回望過去人生：「Looking back, I treasure every experience and every person I met along the way. They made me who I am today. #noregrets #人生有幾多個十年」

有網民就在其IG留言指：「同林作個傻仔扯上關係，係你一生嘅遺憾。」

麥明詩即時回覆道：「still something I don’t regret」，表示對過去依然沒遺憾。她高EQ回應獲讚大方得體。

▲ 麥明詩大學畢業照（IG圖片）

麥明詩稱盛勁為做「BB」

隨著與林作的舊情過去，在去年10月，麥明詩在出席活動時公開認愛，確認盛勁為男友地位。

麥明詩表示與盛勁為早已認識多年，但發展成戀人關係卻是近約3年的事，二人由疫情開始才展開戀情。此外，她更口快快自爆會叫盛勁為做「BB」。

至於生B計劃，她指男友有4兄弟姊妹，當開玩笑表示會以此作參考，認為可考慮多生幾個讓孩子將來有伴，並希望日後麥媽媽可以幫忙湊B。

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