麥明詩結婚丨麥明詩昔日為林作當眾落淚　與抽水王拍拖被視為十優港姐黑歷史

▲ 麥明詩、林作的一段情令人印象深刻。

在昨日(1月25日),有攝影師在社交平台限時動態上載一張麥明詩穿婚紗在化妝的照片,攝影師並寫「今日嘅新娘子。」而在麥明詩身後盛勁為穿上西裝,含情脈脈望住女友。

不過,該攝影師很快把相片刪去。有指盛勁為已成功求婚,他們將在3月結婚。

麥明詩結婚丨麥明詩被攝影師洩露婚照 傳「十優港姐」3月與盛勁為結婚

林作回應麥明詩「婚訊」

媒體就此向麥明詩求證,但她未有回覆。而麥明詩媽媽麥何小娟回應媒體時就指:「唔係今日,你自己問佢啦!我唔敢多嘴。」

林作被問到麥明詩結婚一事,他指自己對任何前度的事都是沒有回應。

「十優港姐」麥明詩曾戀林作

「十優港姐」麥明詩曾與林作拍拖,並於2016年分手。二人的名字到今仍不時同時被提上,又或被重提他們昔日戀情。

在Louisa於15年參選港姐時,被指與當時身為大狀的林作在半山同居,又低調為對方在2015年香港區議會選舉落區拉票。

網絡熱話︱麥明詩一家親子郊遊麥爸爸跌倒仔女暖心攙扶 「十優港姐」男友盛勁為4字回應

麥明詩昔日為林作當眾落淚

麥明詩曾被影到在電視城走廊一邊講電話一邊落淚,又被影到到林作家收拾自己的物品。

後來,麥明詩在節目《後生仔傾吓偈》上講起情傷仍不斷落淚,指自己最討厭給假承諾和假希望的男人。

▲ 麥明詩指自己最討厭給假承諾和假希望的男人。(影片截圖)

麥明詩不覺林作是污點

在2021年9月,麥明詩在個人社交平台貼上10年前的大學畢業照,並回望過去人生:「Looking back, I treasure every experience and every person I met along the way. They made me who I am today. #noregrets #人生有幾多個十年」

有網民就在其IG留言指:「同林作個傻仔扯上關係,係你一生嘅遺憾。」

麥明詩即時回覆道:「still something I don’t regret」,表示對過去依然沒遺憾。她高EQ回應獲讚大方得體。

▲ 麥明詩大學畢業照(IG圖片)

麥明詩稱盛勁為做「BB」

隨著與林作的舊情過去,在去年10月,麥明詩在出席活動時公開認愛,確認盛勁為男友地位。

麥明詩表示與盛勁為早已認識多年,但發展成戀人關係卻是近約3年的事,二人由疫情開始才展開戀情。此外,她更口快快自爆會叫盛勁為做「BB」。

至於生B計劃,她指男友有4兄弟姊妹,當開玩笑表示會以此作參考,認為可考慮多生幾個讓孩子將來有伴,並希望日後麥媽媽可以幫忙湊B。

