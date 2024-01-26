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大學排名︱擊敗劍橋牛津城大膺全球最國際化大學　香港4大學躋身10大

升學教育 09:55 2024/01/26

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城大膺全球最國際化大學。

【大學排名/香港城市大學/香港大學】《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）近日公布2024年度全球最國際化大學排名，今年香港共有4間大學躋身前10位，香港城市大學由去年的第4位，躍升至今年位列全球榜首，而去年的榜首香港大學則下跌至第6位。

「THE」全球最國際化大學排名，全面評估了全球超過1900所大學，按照大學的國際員工及學生比例、全球合作研究項目數量和國際聲譽比例釐定，今年更首次將國家或地區的人口納入考慮，其中來自36個國家或地區的203所大學達到指標。

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港大排名暴跌

在首10位排名中，香港有4間大學上榜，其中香港城市大學獲評為全球最國際化大學，香港大學由去年的第一位跌至今年的第6位，另香港科技大學及香港理工大學分別位居第9和第10名，排名均較去年下跌4位。

城大學生來自全球80多個國家或地區。現時有逾400個交換生計劃合作夥伴，遍佈全球44個國家或地區，約65%城大本科生參與國際交流活動。城大校長梅彥昌表示，這項排名是對城大來自世界各地多元化社區的學生和學者的肯定，他們在大學進行學習和研究，積極參與應對一些最迫切的全球挑戰。

其他打入十大的大學，包括去年十大以外、今年排名第二的阿聯酋阿布達比大學，第三至五位均來自英國，分別是牛津大學、劍橋大學及倫敦帝國學院，還有兩所瑞士大學排第七及八位，包括蘇黎世聯邦理工學院及洛桑聯邦理工學院。

全球最國際化大學排名

2024年2023年大學名稱國家或地區
14香港城市大學香港
2NR阿布達比大學阿聯酋
38牛津大學英國
49劍橋大學英國
57倫敦帝國學院英國
61香港大學香港
73蘇黎世聯邦理工學院瑞士
82洛桑聯邦理工學院瑞士
95香港科技大學香港
106香港理工大學香港

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責任編輯：林愛娜

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