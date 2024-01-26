大學排名︱擊敗劍橋牛津城大膺全球最國際化大學 香港4大學躋身10大
【大學排名/香港城市大學/香港大學】《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）近日公布2024年度全球最國際化大學排名，今年香港共有4間大學躋身前10位，香港城市大學由去年的第4位，躍升至今年位列全球榜首，而去年的榜首香港大學則下跌至第6位。
「THE」全球最國際化大學排名，全面評估了全球超過1900所大學，按照大學的國際員工及學生比例、全球合作研究項目數量和國際聲譽比例釐定，今年更首次將國家或地區的人口納入考慮，其中來自36個國家或地區的203所大學達到指標。
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港大排名暴跌
在首10位排名中，香港有4間大學上榜，其中香港城市大學獲評為全球最國際化大學，香港大學由去年的第一位跌至今年的第6位，另香港科技大學及香港理工大學分別位居第9和第10名，排名均較去年下跌4位。
城大學生來自全球80多個國家或地區。現時有逾400個交換生計劃合作夥伴，遍佈全球44個國家或地區，約65%城大本科生參與國際交流活動。城大校長梅彥昌表示，這項排名是對城大來自世界各地多元化社區的學生和學者的肯定，他們在大學進行學習和研究，積極參與應對一些最迫切的全球挑戰。
其他打入十大的大學，包括去年十大以外、今年排名第二的阿聯酋阿布達比大學，第三至五位均來自英國，分別是牛津大學、劍橋大學及倫敦帝國學院，還有兩所瑞士大學排第七及八位，包括蘇黎世聯邦理工學院及洛桑聯邦理工學院。
全球最國際化大學排名
|2024年
|2023年
|大學名稱
|國家或地區
|1
|4
|香港城市大學
|香港
|2
|NR
|阿布達比大學
|阿聯酋
|3
|8
|牛津大學
|英國
|4
|9
|劍橋大學
|英國
|5
|7
|倫敦帝國學院
|英國
|6
|1
|香港大學
|香港
|7
|3
|蘇黎世聯邦理工學院
|瑞士
|8
|2
|洛桑聯邦理工學院
|瑞士
|9
|5
|香港科技大學
|香港
|10
|6
|香港理工大學
|香港
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責任編輯：林愛娜