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校長專訪︱多元活動展潛能培養自信愛學習　保良局志豪小學校長：不以成績斷定學生能力

升學教育 13:04 2024/01/26

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︱多元活動展潛能培養自信愛學習，保良局志豪小學校長：不以成績斷定學生能力。

【校長訪問/保良局志豪小學/志豪小學/屯門區/熱門小學/愉快學習/多元活動】保良局志豪小學(下簡稱志豪小學)的學生成績優秀，是屯門區內廣受家長心儀的學校之一。該校一直積極在常規課程之中，加入多元活動元素，讓學生愉快學習，被視為「Happy School」。校長李秀蘭表示，學校確實有一個隱藏目標，希望成為小朋友發展的平台，令小朋友喜歡上學，進而熱愛學習。她指，小朋友的智力發展有先有後，同齡學生亦未必在同一水平，令成績有高低，而學術平平的學生，可能是其他潛能未被發掘，所以除了學術教學外，學校亦重視學生全面發展。

保良局志豪小學校長李秀蘭表示，要接納小朋友成長階段有先後，發掘學術以外潛能，令每個學生都被欣賞。（陳慧安攝）

志豪小學校長李秀蘭相信，如果要學生喜歡上學，就要創造一間「不是用成績斷定細路仔得唔得嘅學校」，要接納小朋友成長階段有先後，所以學校用多元活動開發小朋友學術以外的潛能，令每個學生都覺得被欣賞，自然喜歡上學，

志豪小學與保良局一貫的教育方針一樣，所謂「Happy School」意指學生讀得開心，學生是有朝氣、願意接受挑戰、喜歡上學、會覺得被欣賞，從中得到快樂，但學術要求和訓練不會減少。

為了讓學生讀得開心，學校做了很多配套，例如學校早於2017年已開設「科學與科技課」，目標是重新燃點起學生的探究精神，親身動手做，並讓該學生明白完成一件事並非一步到位，需經過很多假設、實事求證、發現錯誤、反思、再重新求證；當年更特意脫離紙筆的評估、只做課堂觀察，該學生無壓力之下盡情探索。李校長表示，引入「科學與科技課」後，成間學校「活起來」，

以前學生上堂好沉默，但上了這一課後後，學生好似「撻著咗」，會積極表達、參與課堂討論和探究；學生好期待這一堂，從而帶動小朋友喜歡上學。

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志「盈」教室 拓闊課外學習經歷

李校長表示，學校一直著重全人發展，期望學生可以全面展現自己的潛能，不只側重於智能發展。她指，小朋友都有多元智能，並非每個學生的強項都在智能方面，「學術成績平平，可能係其他方面未被發現」，不應該見學生成績平平，就覺得這個學生不乖。

豐富學生在學術以外的學習經歷，是重要的一環。志豪小學著重多元活動，藉著疫情後的契機，近年推行「志『盈』教室」，每星期有3天，在下午的課堂安排不同的課外活動，內容按年級涵蓋生活技能、環保生活、體育活動、STEM、藝術學習、專體研習等。每6堂便轉新的活動，擴闊學生的學習體驗，豐富課本以外的知識。

李校長指，要發掘學生潛能，首先要讓學生有機會嘗試不同的活動，從中了解到自己的志趣和強項，而「志『盈』教室」時段，正好提供這樣的機會。而學生參與活動的過程，並非「坐定定」聽書，很多參與其中，動手做、動腦思考，亦有助培養學生主動學習。

志豪小學亦將星期三下午課堂，定為「鬆一鬆」時間，讓小朋自己安排，在學校內自由做喜歡的活動，例如去圖書館看書、做運動、玩桌遊等。李秀蘭校長表示，現在的學生很忙碌，生活多由家長安排，所以安排「鬆一鬆」時間，讓學生有放鬆的時間，並學習安排自己時，增養處事能力；而且學生可以盡情談天說地，增進社交和溝通能力。

建構「幸福校園」 賦與自信滿足感

要令學生喜歡上學，志豪小學亦著力建構「幸福校園」，除了關注學生潛能發展，同時亦著重賦與能力，以建立自信心和成功感，令學生更願意學習。李秀蘭校長表示，學校在中、英語文教學方面著力建構學生的能力，例如英文科試行了教育局的「Space Town」課程，涵蓋聽、講、讀、寫及拼音，學生的聽、說能力明顯提升；而英文作文是有系統地一步一步，教學生建構作文，並教學生改文章，所以小一已經可以寫完整的的文章。中文科方面，學校增加了認字課程，而中文作文則與中文大學會作建構了校本課程，由「四素句」的作文基本元素開始，逐步教導學生建構文章，同時豐富其學習經歷。

李校長指，學生經過系統學習，可以寫出完整、字數不少的中、英文文章，雖然學習過程需要付出努力，但當學生見到自己有能力做得到，就會很開心，無形中是建立起學生內在滿足感和成功感，他們就會願意繼續去做好。

除了賦與能力之外，李校長認為，「唔應該令小朋友入學校成為失敗者，學生應該被接納同欣賞」，所以在學術以外，每班都會設立很多不同獎項，鼓勵學生，增加他們的歸屬感，例如有愛心、樂於助人、擅於表達等等，讚賞學生不同的特質，讓每個學生都感到被欣賞。

志豪小學自前年開始，將運動會改名為「小豆豆活動日」，全校學生都參與「三項鐵人」，「三項」是指跑、擲、跳3個項目。有別於一般運動的競賽方式，「小豆豆活動日」是按學生不同年齡的能力，訂定各項目指標，學生只要完成項目，就獲得證書。李校長表示，這樣每個學生都獲得鼓勵，不斷挑戰的自己，而不是只有小撮擅長運動的學生參與，其他人容易感到挫敗

正向教育 建立身心靈健康

志豪小學積極推行正向教育，培養學生抗逆能力。李秀蘭校長指，每個人都會有情緒，需要學習當下如何照顧自己，因為人愈大，壓力會來自只方八面，特別是來自家庭的時候，小朋友始終需要自己去面對，所以必須學會舒緩情緒壓力的方法。

該校推行一系列的正向活動，例如在考試後進行「陽光嘻哈日」，教導小朋友疏導情緒、接納自己的情緒，以及遇事時如何處理和求助；引入靜觀課程；體育堂設靜觀伸展；視藝堂有教禪繞畫、和諧粉彩，希望學生學會自我放鬆；而音樂科，加入音樂治療內容。

志豪小學亦十分重視體藝培育，體育科有多元化元素，引入很多新興體育項目，例如攀石、單輪車、棒球、游泳等課程；這些體育項目，全部納入課堂之中，是希望所有學生都有機會接觸。該校又自小一開始，推行「一人一繩、越跳越醒」計劃，每人贈送一條跳繩，希望學生任何地方都可以跳繩做運動；今開始更設有早操時段。

李校長指，學校傳統教授的籃球、足球等項目，大多數需要團體合作，小朋友平時一個人做不到，所以學校引入一些一個人也可以做到的運動，帶出「運動幾時都可以做的訊息」，是日常生活的一部分。

「唔係咁叻嘅學生 都應該重視」

李秀蘭校長由志豪小學前身的保良局方王錦全小學上午校任教至今34年，一直相信教育不單止以尖子學生為重，「唔係咁叻嘅學生，都應該重視」。她說，從事教育工作至今，看到成績優秀的學生，畢業後大多數有好好的職業和生活，但亦見到不少當初成績平平的學生，畢業後成就也不差，這些學生；如果學校一早就不重視這些成績平平的學生，給予機會，鬥志容易被磨滅。她認為，

喺基礎教育之下，如果只有一種土壤，就會好容易枯死，有啲可以養住先，等佢慢慢吸收，基礎之後仲有下一關，只要佢襟捱，上到去先有得繼續讀，因為有啲能力真係要高啲年班先可以發展到。

志豪小學畢業生嚴靖恩的媽媽，非常認同學校的理念。她指，女兒成績一直不好，直至小學三年班時，在學校接觸單輪車，並且表現優秀，之後口開始代表學校參加比賽，多次獲獎。她相信，女兒在單輪車比賽上，取得自信和成就感，並逐漸延伸到學習上，令女兒由相對消極的學習態度，逐漸變得積極，會自發溫習，在小五下學期開始，成績有大幅進步，最終能夠入讀Band 2中學，現在的中學成績仍然非常優秀。

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記者：胡藹玲

保良局志豪小學 校長訪問 中小學教育

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