流感高峰期·旅遊注意｜15歲女染甲型流感　併發肺炎危殆　潛伏期曾赴泰國【附8類高危人士】

踏入流感高峰期，本港一名15歲女童近日證實感染甲型流感併發肺炎，目前正在瑪麗醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。衞生防護中心指，女童沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內曾到泰國。

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女童潛伏期內曾到泰國

衞生署防護中心昨日（25日）公布指，15歲女童過往健康良好，本月18日起開始發燒、流鼻水、咳嗽和喉嚨痛，翌日向私家醫生求醫。她其後於本月23日因徵狀惡化再到私家醫院求醫，同日入院治理，並於前日（24日）獲安排到瑪麗醫院兒童深切治療部繼續接受診治。

女童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發肺炎，女童現時情況危殆。中心初步調查顯示，女童沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內曾到泰國。她的一名家居接觸者現時出現病徵。

季節性流感8類高危人士

衞生防護中心發言人表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。當中，同時患上流感與2019冠狀病毒病的患者有較大可能出現嚴重併發症和死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以兒童、社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種。

家庭醫學專科醫生趙志輝曾受訪指出，流感疫苗是季節性人類流感疫苗，主要預防一年內兩個流感高峰期，包括冬季的1月至3月及夏季的7月至8月，一般情況下每年都需要接種流感疫苗針，可預防甲型流感及乙型流感。

據衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會建議，本港以下人士應優先接種季節性流感疫苗：

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出現3種情況應即入院

事實上，多種呼吸道疾病正於中國肆虐，令各地人心惶惶，除了黴漿菌外，還有流感、腺病毒、呼吸道融合病毒（RSV）與新冠病毒等。本港家庭醫生林永和曾接受訪問時指出，一般感冒、流感和新冠肺炎的症狀非常相似，例如咳嗽、發燒、流鼻水等，但流感症狀一般來得比較急速，

「可能原本好健康，短短幾個小時就發高燒四肢無力，咁就有較大機會係感染流感而非一般感冒。」

林醫生提醒甲型流感有機會引致嚴重併發症，最嚴重可引致死亡，建議一旦出現感冒病徵後應盡快求醫，如出現以下情況應考慮立即入院：

含氧量持續低於95／心跳持續在每分鐘100下以上

出現抽筋／持續嘔吐

神志不清／步履不穩

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