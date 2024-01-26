夫妻相處︱不滿30歲老公沉迷高達 人妻擅將模型贈人激嬲丈夫下場悲慘

▲ 有人妻自爆，不滿老公沉迷高達，於是擅將模型贈他人，老公一怒之下要求離婚。（愛回家劇照）

不少人都愛收藏心頭好，但無故被人掉走就會氣上心頭。本港一名人妻日前自爆結婚3年多，但仍看不過眼已經30歲的老公十分沉迷高達，每月都買新款模型，因此趁老公不為意，將模型轉贈內地的親戚，老公發現後大發雷霆，一怒之下留言向她表示要離婚。不少網民一面倒支持老公的做法，認為人妻行為自私，確有不對之處。

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一位自稱結婚3年多的人妻，日前在IG「心事台」（@90lover_story）投稿，指老公是高達忠粉，每月有新款高達出售，就會立即購買，但買回家又不組裝純粹收藏，人妻問老公為何不砌，對方解釋單是收藏，久不久看看已感到滿足。

▲ 有人妻自爆，不滿老公沉迷高達，於是擅將模型贈他人，老公一怒之下要求離婚。（@90lover_story圖片）

人妻透露，曾禁止丈夫不要再買，但屢勸不聽，於是趁有內地親戚來家作客時，隨手拿走數盒送予對方，老公事後發現，人妻卻如實回答，「送咗畀人啦！拎咗返大陸收唔返啦！」，更直指難以理解家中仍有很多盒高達，為何丈夫要計較，「高達重要啲咩？」。最後，意想不到的結果是，丈夫氣憤得到客廳睡覺，更在訊息中留言會離婚。

帖文吸引近千個網民回應，幾乎一面倒站在老公的一邊，指「真係好唔識尊重，點同咁既老婆過人世，支持離婚」、「調轉諗，老公掉晒老婆嘅護膚品/化妝品/名牌袋，老婆感受如何？」、「情意結呢樣嘢，外人係唔會明！」；亦有網民認為，老公只是沉迷模型，並不是女色，沒什麼大不了，「玩高達點都好過玩女人，對老公心愛嘢送哂俾人，呢個人妻太絕情太自私」。

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責任編輯：王明芳

