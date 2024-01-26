網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋

▲ 港鐵男女斥學生哥性騷擾，學生母親現身交代說法。

近日一名身穿短褲的港女，聲稱因經痛不適而蹲在港鐵車廂地上，期間認為被一名男學生用眼神非禮，於是港女聯同男友用粗口，並以極尖銳的聲線，圍罵男學生，要男學生即場報警處理。相關影片在網上廣傳後回響極大，男學生冷靜沉著的應對獲不少網民讚賞，至於男學生的母親及後在網上交代事件，指見到兒子無助哭泣解釋的影片，覺得兒子很慘，又指自己一看到這些影片就「喊到癲咗」，甚為心痛。

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男學生的母親周三（24日）在社交平台，公開一段兒子在粉嶺月台向大眾解釋的影片，並配文稱，見到兒子「要自己一個人好無助好委屈喊住咁同啲街坊解釋返呢件事，我覺得好慘」學生的媽媽回應網友提問時，再次交代當日經過：

我去到粉嶺火車站嘅時候，見到（兒子）自己一個人喊住咁同差人解釋返件事，好彩啲差人全部都相信立炫冇做過，（兒子）見到我同爸爸個人都定咗好多，最後等咗成九個字。

對方一定要我個仔講對唔住先肯算數，但我覺得答完冇做錯唔肯講，差人都同對方講冇得要求我哋講對唔住，跟住啲差人都覺得條女癲冇理佢，話阿仔聽日要返學，叫我同（丈夫）帶佢返屋企先，跟住返咗屋企瞓覺就不了了之。

男學生母親又表示，自己都是從網上片段才得知兒子的遭遇，對此極為心痛：「初頭冇睇啲片個心都覺得冇乜嘢，事後睇返啲片自己都喊到XX，見到自己個仔咁委屈幫唔到佢」、「如果當時知道實心痛死我，無端端個仔咁樣俾人鬧」。

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事件發生後，不少網民力讚男學生冷靜、高情商，而男學生的母親亦盛讚兒子：「我都估唔到佢可以冷靜過我」而學生媽媽又表示：「好彩由細到大都教咗佢

佢冇做錯嘅嘢，一定要同人解釋返」，媽媽亦稱，其實兒子也有害怕：「只係輸人唔輸陣，扮鎮定」，並表示「要教定自己小朋友遇到咁嘅情況要點做」。

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責任編輯：王明芳