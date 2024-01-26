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中年好聲音2丨「和音之鬼」李佳繼續神助攻　古淖文孖周吉佩唱出兄弟情

娛樂 11:38 2024/01/26

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李佳在《中年好聲音2》再度神助攻。

車婉婉主持TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》本周日晚（1月28日）播出內容是第八部曲第二回《中一生助陣人生之歌！爭入十四強！》下半場，繼續有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。

出場名單如下：龍婷與陳燕娜《漫步人生路》、周吉佩與古淖文《友共情》、李佳與劉可《我是一隻小小鳥》、魏嘉信與黃劍文《Shall We Talk》、顏志恒與梁浩賢《最佳損友》、林鉫徫與劉威煌《今日》、羅啟豪與譚輝智《今天等我來》。

中年好聲音2 丨母抑鬱輕生拒在比賽賣慘　袁思樂活出正能量：要過得快樂

《中年好聲音2》譚輝智（右）、羅啟豪

李佳評劉可勁搞笑

近幾集狀態低迷的劉可是集終於回勇！今集劉可孖住「和音之鬼」李佳合唱《我是一隻小小鳥》，在李佳神助攻下，劉可重拾大魔王本色，整個演出充滿激情。兩人演唱完畢後，婉婉笑問李佳：「呢個仔難唔難湊？」李佳坦言：「其實真係唔知點同佢Connect，佢有自己嘅嘢，但亦都係有聽人講嘢，同埋真係有做到，你（劉可）要信自己，努力做最好嘅自己。」

對於兩人演出，周國豐說：「《中年》選咗李佳出嚟，真係我哋嘅驕傲，多謝李佳將久違嘅劉可帶返番嚟！」肥媽語重心長提點劉可：「你返嚟喇，你之前走咗好遠喎，上個禮拜由中環走到去筲箕灣，做藝人係要有態度，但有時太過份嘅態度會令人唔舒服，唔好畀好勝嘥咗自己機會。」

《中年好聲音2》周吉佩與古淖文

陳慧嫻化身小迷妹

合唱《友共情》的古淖文、周吉佩同樣值得關注，兩位大男孩在台上一唱一和默契十足，感染全場觀眾齊齊拍手，婉婉笑言：「感覺好年青，好似喺球場交緊波咁！」

身為「古粉」的陳慧嫻再度化身小迷妹：「今日我又一次愛上你喇古淖文，你已經搣甩咗好多江湖味！」肥媽則說：「你同吉吉好似兄弟，感覺好正，感染到全場觀眾。」

《中年好聲音2》黃劍文、魏嘉信

黃劍文與魏嘉信同樣合拍，由於二人都是斯文Style，唱畢後獲婉婉笑言唱出了《Shall We Talk》禮貌版本。

陳慧嫻說：「要讚劍文，你係屬於好有內涵，把聲好耐聽，每一次你都有新嘢畀到我，希望你之後有更多嘅你畀我睇到！」肥媽亦說：「劍文一路進步緊，呢首《Shall We Talk》唱晒啲心聲出嚟，聽得好舒服。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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