老頑童丨秦煌有位年輕30年內地情人　大讚女友照顧周到不離不棄

▲ 75歲的秦煌有一位比他年輕30年內地情人！

75歲的「綠葉王」秦煌在去年8月與TVB完約，其昔日重達280磅身型是其一大標誌，秦煌現時已清減不少，又聽醫生指示不用戒口，好好享受寫意生活。

現時主要在內地居住的秦煌，偶爾因工作關係回港，而現時有位比他年輕30歲的內地女友。至於與已故太太所生的子女，秦煌接受傳媒訪問時直認關係疏離。

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秦煌為子女「分居不離婚」

秦煌的妻子是已故商台DJ莫佩雯，秦煌指太太在生前對她有很多不滿，二人因子女關係而「分居不離婚」，他選擇搬往深圳居住，與朋友互相照應。

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秦煌大讚內地情人

秦煌在50多歲時在內地結識了比他年輕30年的情人，對方細心地照顧他的起居。

他近日接受傳媒訪問時大讚這位情人，他稱曾勸對方離他而去，但對方未有離開，又指女方儲起買餸「打斧頭」的錢、加上秦煌給她的數十萬，在家鄉湖南買樓。

▲ 秦煌（影片截圖）

爆李龍基有「爺孫戀」癮

另外，秦煌的好友李龍基與未婚妻王青霞（Chris）近日是非不斷，他在訪問中就憶起與基哥前度的一面之緣。

秦煌口快快爆料指，基哥以前在福田置業時，身旁有一位年輕的女友，他後來才發現對方並不是Chris，即是基在Chris之前疑曾有位年青女友。

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