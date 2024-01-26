狀王之王丨王浩信新劇內地粉絲熱熾期待　視帝獲讚靚仔有演技人氣升

▲ 王浩信主演的劇集《狀王之王》下周播映。

視帝王浩信兩年前拍畢的劇集《狀王之王》重見天日！《狀王之王》將於下周一首播，由於安排於新年期間播映，因而被指淪為「炮灰劇」。

不過，內地網民卻熱熾期待收看《狀王之王》，只因轉攻內地市場的王浩信人氣急升，獲不少粉絲愛戴。

狀王之王丨姚子羚變「鬚美人」被胡蓓蔚取笑 與陳楨怡爭風呷醋搶王浩信

▲ 王浩信日前出席《狀王之王》宣傳。（取自微博）

狀王之王丨王浩信新劇慘變「炮灰檔」 戲中與姚子羚連場內心戲大考演技

內地迷妹超愛王浩信

日前，王浩信於抖音上載《狀王之王》的花絮片段以及預告片，因為事隔兩年半才有新作，內地粉絲「餓」了很久，紛紛表示十分期待。

瘋狂迷上王浩信的他們大讚其作品：「我要去看光信號王所有的戲」、「喜歡信號王的戲，好看」、「只要有王浩信d戲都會睇！」

其中某網民表示看了《反黑路人甲》十遍，更期待開拍第二輯，足見其受歡迎程度。

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2017年，王浩信跟蔡思貝被指拍《踩過界》而撻著，受緋聞所累蔡思貝被內地網民討厭，反而王浩信可以「免疫」，於內地成功吸納不少粉絲。

當中有人留言問《狀王之王》是否沒有蔡思貝參演，某網民即代答：「只有飛常日志有，這部劇女主角是姚子羚。」，該網民即回覆：「真的嗎？太好了可以看了。」

▲ 2017年拍攝《踩過界》時被指搭上蔡思貝。

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成功打入中國市場

自從王浩信跟陳自瑤屢傳婚變，前年開始他選擇專心留在內地發展，自組工作室之外，他更參演內地劇集《家有姐妹》以及《黃雀》，另外更參加真人騷《開播！情景喜劇2》。

初嘗演喜劇的他自言是新人。他曾於微博留言：「以新人來說，接觸這一個作品和這個隊伍裡面的對手，門檻高，非常難得，也特別興奮！」

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