  • 14°C
香港時間 : 2024128日 (週日) 13:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚太安樂窩】性價比MAX磁應電飯煲選購指南  附農曆新年宴客菜食譜

特約 15:00 2024/01/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

農曆新年將至，是親朋戚友聚首的節日，準備一桌佳餚是每個家庭的重頭戲，又到一家之「煮」準備大展新手的時候。一碗鬆軟香濃的白飯是一頓飯的精髓，能襯托出美味佳餚，只需要一個品質好的電飯煲，便能令一鍋白飯口感和味道大大提升。市面上的電飯煲選擇多多，現提供6大貼士，教大家選購一個平靚正的磁應電飯煲。

貼士1：選擇合適容量 隨時宴客無難度

市面上有各種不同牌子、款式的電飯煲，在選購之時，首先要考慮容量，電飯煲的容量可以按人數和飯量來決定，東芝磁應電飯煲可以滿足不同家庭需求。對於大部分香港的1至4人家庭來說，選購容量0.5升至1升的電飯煲已經十分足夠。以東芝迷你磁應電飯煲RC-7HMH為例，其0.7升容量，可煮出0.5至4杯米量，大約1至8碗飯；對於胃口細的人，即使只煮1碗飯都無問題，是小家庭必然之選。

東芝迷你磁應電飯煲RC-7HMH適合1至4人家庭。

為照顧不同家庭的各種需求，1升容量的東芝磁應電飯煲RC-10ISSHK，可以煮出0.5至5.5杯米量，若果有客人到訪，要準備較平日多飯量都無問題，最多更可以煮出10碗飯，適合1至6人之用，隨時宴客無難度。

東芝磁應電飯煲RC-10ISSHK適合1至6人之用，最多可煮出10碗飯。

貼士2：日本厚釜內鍋 熱力均勻滲透每粒米

與普通電飯煲比較，IH磁應電飯煲優勝在於採用立體加熱技術，飯煲導熱快而且整體受熱均勻，熱力能滲透每粒米，煮出來的米飯自然粒粒煙韌、充滿米飯香。能將IH電飯煲功能發揮極至，厚釜內膽是最大功臣，厚釜內膽能迅速吸收熱力，兼具備良好導熱功能，可確保每粒米飯在烹煮過程中受熱均勻，避免部分煮熟或未熟透的情況發生，令米飯煮得均勻、口感一致。東芝兩款的IH電飯煲，均選用3毫米厚的備長炭厚釜，多層塗層式設計，採用日本的「備長炭本厚釜」能釋放遠紅外綫，能提高熱力傳遞及對流，直達每一顆米芯，再加上仿生蜂窩內鍋底部設計，令導熱效果進一步提升。

厚釜內鍋加上磁電技術令電飯煲整體受熱均勻，煮出來的米飯口感一致。

採用3毫米日本備長炭厚釜，內鍋防黏易潔，容易清理。

貼士3：快速煮飯功能 上班族無煩惱

上班族工作繁忙，煮飯自然亦講求快捷同效率，磁應電飯煲RC-10ISSHK具有快速煮飯功能，只要按下「快速」掣，18分鐘便可完成煮飯程序，省去不少時間。

磁應電飯煲RC-10ISSHK具備快速煮飯功能，只需18分鐘便煮出靚飯。

貼士4：不同米種烹調模式 配合健康生活

另外，香港人越來越注重健康生活飲食，連電飯煲亦不斷推陳出新，東芝這兩款磁應電飯煲，均具備不同米種和煮飯的烹調模式，除了煮白飯，還可以煮健康米、煲粥、蒸煮餸菜、燉湯等功能，多元化煮食功能迎合不同家庭所需，一物多用，可為廚房騰出更多空間。

(左) 迷你磁應電飯煲RC-7HMH具備美味模式、快煮、粗糧米、稀飯粥、蒸煮、燉湯及溫泉蛋的烹調模式。(右) 磁應電飯煲RC-10ISSHK的烹調模式分別有白米、雜穀米、發芽糙米、快煮、粥、蒸蛋、蛋糕、烚蛋和湯。

 (左) 迷你磁應電飯煲RC-7HMH和磁應電飯煲RC-10ISSHK均能煮出健康米飯，配合現代人的健康飲食。

貼士5： 採用可拆式設計 方便容易清理

品嚐完美味的飯餸後，每一次煮飯後都要妥善清洗電飯煲，如果清潔得不徹底，會令污垢堆積或水分殘留，令電飯煲容易發霉或生銹。東芝這兩款磁應電飯煲採用可拆式設計，能輕易把不銹鋼內蓋和蒸氣閥拆出清洗，操作簡單，清理容易；RC-10ISSHK磁應電飯煲附有不銹鋼蒸籠，即使清洗油漬都相當方便，絕對是煮廚們的福音。

採用可拆式設計的電飯煲，方便清洗。

不銹鋼內蓋和蒸氣閥均可拆出清洗，操作簡易。

每次使用後容易拆出清洗，確保煮食用具乾淨衛生。

貼士6：性價比高 趁農曆年前入手

兩款東芝磁應電飯煲無論外型及功能上的設計都非常貼心，而且性價比超高，只需約$1,000，可趁農曆新年前百貨公司減價時購買，準備為至愛親朋煮飯。

(左)1升磁應電飯煲RC-10ISSHK建議零售價 $1388 (右) 0.7升迷你磁應電飯煲RC-7HMH建議零售價 $1288

新年宴客又點少得賀年佳餚，東芝兩款的磁應電飯煲除了煮飯，還可以煮出一桌賀年菜，多功能模式兼具蒸煮、燉湯功能，免卻幾個煲同鑊同時開火，新一年整潔又順心。即為大家介紹兩款賀年菜式，均是只需要輕鬆按一個掣，操作簡單快捷。

產品詳情:
TOSHIBA 1升磁應電飯煲RC-10ISSHK: https://bit.ly/48IPMve
TOSHIBA 0.7升迷你磁應電飯煲RC-7HMH: https://bit.ly/47LPH8O

臘腸北菇蒸雞飯食譜：

把所有材料洗淨，乾冬菇用水浸泡20分鐘後，將材料及調味料一拼放入TOSHIBA RC-7HMH迷你磁應電飯煲，攪伴後蓋上電飯煲按「美味模式」烹調即可。

鮮石斛杞子鮮鮑雞湯食譜：

把所有材料洗淨，將材料及調味料一拼放入TOSHIBA RC-10ISSHK磁應電飯煲，加水至 CONGEE 水位線 1，蓋上電飯煲按”Soup ”鍵煲2小時即可。



(特約)

最高瀏覽

中年好聲音丨梁浩銓曾公開鍾意曹敏寶　眉目傳情合唱《你最珍貴》
中年好聲音丨梁浩銓曾公開鍾意曹敏寶　眉目傳情合唱《你最珍貴》