【靚太安樂窩】性價比MAX磁應電飯煲選購指南  附農曆新年宴客菜食譜

農曆新年將至，是親朋戚友聚首的節日，準備一桌佳餚是每個家庭的重頭戲，又到一家之「煮」準備大展新手的時候。一碗鬆軟香濃的白飯是一頓飯的精髓，能襯托出美味佳餚，只需要一個品質好的電飯煲，便能令一鍋白飯口感和味道大大提升。市面上的電飯煲選擇多多，現提供6大貼士，教大家選購一個平靚正的磁應電飯煲。



貼士1：選擇合適容量 隨時宴客無難度



市面上有各種不同牌子、款式的電飯煲，在選購之時，首先要考慮容量，電飯煲的容量可以按人數和飯量來決定，東芝磁應電飯煲可以滿足不同家庭需求。對於大部分香港的1至4人家庭來說，選購容量0.5升至1升的電飯煲已經十分足夠。以東芝迷你磁應電飯煲RC-7HMH為例，其0.7升容量，可煮出0.5至4杯米量，大約1至8碗飯；對於胃口細的人，即使只煮1碗飯都無問題，是小家庭必然之選。

▲ 東芝迷你磁應電飯煲RC-7HMH適合1至4人家庭。

為照顧不同家庭的各種需求，1升容量的東芝磁應電飯煲RC-10ISSHK，可以煮出0.5至5.5杯米量，若果有客人到訪，要準備較平日多飯量都無問題，最多更可以煮出10碗飯，適合1至6人之用，隨時宴客無難度。

▲ 東芝磁應電飯煲RC-10ISSHK適合1至6人之用，最多可煮出10碗飯。

貼士2：日本厚釜內鍋 熱力均勻滲透每粒米



與普通電飯煲比較，IH磁應電飯煲優勝在於採用立體加熱技術，飯煲導熱快而且整體受熱均勻，熱力能滲透每粒米，煮出來的米飯自然粒粒煙韌、充滿米飯香。能將IH電飯煲功能發揮極至，厚釜內膽是最大功臣，厚釜內膽能迅速吸收熱力，兼具備良好導熱功能，可確保每粒米飯在烹煮過程中受熱均勻，避免部分煮熟或未熟透的情況發生，令米飯煮得均勻、口感一致。東芝兩款的IH電飯煲，均選用3毫米厚的備長炭厚釜，多層塗層式設計，採用日本的「備長炭本厚釜」能釋放遠紅外綫，能提高熱力傳遞及對流，直達每一顆米芯，再加上仿生蜂窩內鍋底部設計，令導熱效果進一步提升。

▲ 厚釜內鍋加上磁電技術令電飯煲整體受熱均勻，煮出來的米飯口感一致。

▲ 採用3毫米日本備長炭厚釜，內鍋防黏易潔，容易清理。

貼士3：快速煮飯功能 上班族無煩惱



上班族工作繁忙，煮飯自然亦講求快捷同效率，磁應電飯煲RC-10ISSHK具有快速煮飯功能，只要按下「快速」掣，18分鐘便可完成煮飯程序，省去不少時間。

▲ 磁應電飯煲RC-10ISSHK具備快速煮飯功能，只需18分鐘便煮出靚飯。

貼士4：不同米種烹調模式 配合健康生活



另外，香港人越來越注重健康生活飲食，連電飯煲亦不斷推陳出新，東芝這兩款磁應電飯煲，均具備不同米種和煮飯的烹調模式，除了煮白飯，還可以煮健康米、煲粥、蒸煮餸菜、燉湯等功能，多元化煮食功能迎合不同家庭所需，一物多用，可為廚房騰出更多空間。

▲ (左) 迷你磁應電飯煲RC-7HMH具備美味模式、快煮、粗糧米、稀飯粥、蒸煮、燉湯及溫泉蛋的烹調模式。(右) 磁應電飯煲RC-10ISSHK的烹調模式分別有白米、雜穀米、發芽糙米、快煮、粥、蒸蛋、蛋糕、烚蛋和湯。

▲ (左) 迷你磁應電飯煲RC-7HMH和磁應電飯煲RC-10ISSHK均能煮出健康米飯，配合現代人的健康飲食。

貼士5： 採用可拆式設計 方便容易清理



品嚐完美味的飯餸後，每一次煮飯後都要妥善清洗電飯煲，如果清潔得不徹底，會令污垢堆積或水分殘留，令電飯煲容易發霉或生銹。東芝這兩款磁應電飯煲採用可拆式設計，能輕易把不銹鋼內蓋和蒸氣閥拆出清洗，操作簡單，清理容易；RC-10ISSHK磁應電飯煲附有不銹鋼蒸籠，即使清洗油漬都相當方便，絕對是煮廚們的福音。

▲ 採用可拆式設計的電飯煲，方便清洗。

▲ 不銹鋼內蓋和蒸氣閥均可拆出清洗，操作簡易。

▲ 每次使用後容易拆出清洗，確保煮食用具乾淨衛生。

貼士6：性價比高 趁農曆年前入手



兩款東芝磁應電飯煲無論外型及功能上的設計都非常貼心，而且性價比超高，只需約$1,000，可趁農曆新年前百貨公司減價時購買，準備為至愛親朋煮飯。

▲ (左)1升磁應電飯煲RC-10ISSHK建議零售價 $1388 (右) 0.7升迷你磁應電飯煲RC-7HMH建議零售價 $1288

新年宴客又點少得賀年佳餚，東芝兩款的磁應電飯煲除了煮飯，還可以煮出一桌賀年菜，多功能模式兼具蒸煮、燉湯功能，免卻幾個煲同鑊同時開火，新一年整潔又順心。即為大家介紹兩款賀年菜式，均是只需要輕鬆按一個掣，操作簡單快捷。

產品詳情:

TOSHIBA 1升磁應電飯煲RC-10ISSHK: https://bit.ly/48IPMve

TOSHIBA 0.7升迷你磁應電飯煲RC-7HMH: https://bit.ly/47LPH8O

臘腸北菇蒸雞飯食譜：

▲ 把所有材料洗淨，乾冬菇用水浸泡20分鐘後，將材料及調味料一拼放入TOSHIBA RC-7HMH迷你磁應電飯煲，攪伴後蓋上電飯煲按「美味模式」烹調即可。

鮮石斛杞子鮮鮑雞湯食譜：

▲ 把所有材料洗淨，將材料及調味料一拼放入TOSHIBA RC-10ISSHK磁應電飯煲，加水至 CONGEE 水位線 1，蓋上電飯煲按”Soup ”鍵煲2小時即可。





(特約)