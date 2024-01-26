【靚太安樂窩】性價比MAX磁應電飯煲選購指南 附農曆新年宴客菜食譜
農曆新年將至，是親朋戚友聚首的節日，準備一桌佳餚是每個家庭的重頭戲，又到一家之「煮」準備大展新手的時候。一碗鬆軟香濃的白飯是一頓飯的精髓，能襯托出美味佳餚，只需要一個品質好的電飯煲，便能令一鍋白飯口感和味道大大提升。市面上的電飯煲選擇多多，現提供6大貼士，教大家選購一個平靚正的磁應電飯煲。
貼士1：選擇合適容量 隨時宴客無難度
市面上有各種不同牌子、款式的電飯煲，在選購之時，首先要考慮容量，電飯煲的容量可以按人數和飯量來決定，東芝磁應電飯煲可以滿足不同家庭需求。對於大部分香港的1至4人家庭來說，選購容量0.5升至1升的電飯煲已經十分足夠。以東芝迷你磁應電飯煲RC-7HMH為例，其0.7升容量，可煮出0.5至4杯米量，大約1至8碗飯；對於胃口細的人，即使只煮1碗飯都無問題，是小家庭必然之選。
為照顧不同家庭的各種需求，1升容量的東芝磁應電飯煲RC-10ISSHK，可以煮出0.5至5.5杯米量，若果有客人到訪，要準備較平日多飯量都無問題，最多更可以煮出10碗飯，適合1至6人之用，隨時宴客無難度。
貼士2：日本厚釜內鍋 熱力均勻滲透每粒米
與普通電飯煲比較，IH磁應電飯煲優勝在於採用立體加熱技術，飯煲導熱快而且整體受熱均勻，熱力能滲透每粒米，煮出來的米飯自然粒粒煙韌、充滿米飯香。能將IH電飯煲功能發揮極至，厚釜內膽是最大功臣，厚釜內膽能迅速吸收熱力，兼具備良好導熱功能，可確保每粒米飯在烹煮過程中受熱均勻，避免部分煮熟或未熟透的情況發生，令米飯煮得均勻、口感一致。東芝兩款的IH電飯煲，均選用3毫米厚的備長炭厚釜，多層塗層式設計，採用日本的「備長炭本厚釜」能釋放遠紅外綫，能提高熱力傳遞及對流，直達每一顆米芯，再加上仿生蜂窩內鍋底部設計，令導熱效果進一步提升。
貼士3：快速煮飯功能 上班族無煩惱
上班族工作繁忙，煮飯自然亦講求快捷同效率，磁應電飯煲RC-10ISSHK具有快速煮飯功能，只要按下「快速」掣，18分鐘便可完成煮飯程序，省去不少時間。
貼士4：不同米種烹調模式 配合健康生活
另外，香港人越來越注重健康生活飲食，連電飯煲亦不斷推陳出新，東芝這兩款磁應電飯煲，均具備不同米種和煮飯的烹調模式，除了煮白飯，還可以煮健康米、煲粥、蒸煮餸菜、燉湯等功能，多元化煮食功能迎合不同家庭所需，一物多用，可為廚房騰出更多空間。
貼士5： 採用可拆式設計 方便容易清理
品嚐完美味的飯餸後，每一次煮飯後都要妥善清洗電飯煲，如果清潔得不徹底，會令污垢堆積或水分殘留，令電飯煲容易發霉或生銹。東芝這兩款磁應電飯煲採用可拆式設計，能輕易把不銹鋼內蓋和蒸氣閥拆出清洗，操作簡單，清理容易；RC-10ISSHK磁應電飯煲附有不銹鋼蒸籠，即使清洗油漬都相當方便，絕對是煮廚們的福音。
貼士6：性價比高 趁農曆年前入手
兩款東芝磁應電飯煲無論外型及功能上的設計都非常貼心，而且性價比超高，只需約$1,000，可趁農曆新年前百貨公司減價時購買，準備為至愛親朋煮飯。
新年宴客又點少得賀年佳餚，東芝兩款的磁應電飯煲除了煮飯，還可以煮出一桌賀年菜，多功能模式兼具蒸煮、燉湯功能，免卻幾個煲同鑊同時開火，新一年整潔又順心。即為大家介紹兩款賀年菜式，均是只需要輕鬆按一個掣，操作簡單快捷。
產品詳情:
TOSHIBA 1升磁應電飯煲RC-10ISSHK: https://bit.ly/48IPMve
TOSHIBA 0.7升迷你磁應電飯煲RC-7HMH: https://bit.ly/47LPH8O
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(特約)