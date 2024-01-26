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壽司郎翻版︱偷舔連鎖拉麵店公用水壺 日男生慘被學校退學處分

休閒消費 12:18 2024/01/26

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日本少年在連鎖拉麵店內舔店家的水壺蓋，最終被就讀學校勒令退學處理。（《週刊女性》圖片）

「人類總要重複同樣的錯誤」。日本一名少年去年在「壽司郎」舔豉油樽並遭訴訟，事隔一年再有日本少年在連鎖拉麵店內，舔店家的水壺蓋，影片被分享到網上，惹起大量負評，該名少年最終被就讀學校勒令退學處理。

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據日媒《週刊女性》報道，該名來自北海道的學生早前被拍到，在一家連鎖拉麵店「山岡家」內，疑飲用酒精後，偷偷舔放在桌上的水壺蓋子，被友人拍下影片並分享到社交媒體，結果招致大量負評。

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相關店家對事件表示，已經確認影片中少年的身份，並報警採取必要的法律措施，同時指餐廳會每天清洗調味品，更會增加清洗的次數。報道又提到，該名少年就讀北海道美容專門學校，並因其行為，已經受到退學的處分。

不少網民對事件感憤怒，認為「缺乏公德心又散播病菌給其他顧客」、「應該要重判坐幾年監先有阻嚇力」。

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責任編輯：王明芳

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