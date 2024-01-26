  • 16°C
香港時間 : 2024126日 (週五) 18:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校長專訪︱曾誕DSE超級狀元帶學生走出屋邨闖世界　保良局董玉娣校長：學生愈忙成績愈好

升學教育 17:40 2024/01/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

帶學生走出屋邨闖世界，保良局董玉娣校長表示，學生愈忙成績愈好。

【校長訪問/保良局董玉娣中學/屯門區/BAND1中學/多元學習】屯門區名校保良局董玉娣中學(下稱董中)，創立35年以來「狀元」輩出，整體學生成績亦非常優秀。新任校長劉子聰歸功於學校推行「多元學習」文化，讓學生從不同的課外學習經歷中，磨練出抗逆力及時間管理等能力，最終內化成為學生的最強學習能力。

拓闊學習經歷

劉子聰校長不諱言，董中是一間屋邨中學，單在交通地埋位置上，學生到屋邨以外的地方，機會是相對少，所以董中在課程及活動上，都希望多提供走出課室的機會，拓闊學生的眼界。

所謂「拓闊眼界」，董中的重點在於「多元學習」，為學生創造大量課本以外的學習經歷，例如文學科會舉辦「聯校文學散步」，讓學生親身遊走於不同的社區之間，感受、觀察和發掘創意靈感。而董中舉辦的交流團，更是每年的重要活動之一，至今已帶領學生走訪中國不同省份，以至日本及俄羅斯等地。

董中亦非常支持學生到世界各地參與比賽，該校機械人隊去年便曾到德國、美國及巴拿馬出戰「世界奧林匹克機械人競賽」；而問答隊亦十分出色，每年都會去不同地方比賽和交流，並多次贏得「外交盃」問答比賽。劉子聰校長笑言，學生積極參與不同的活動已是董中的文化特色之一，學校除了安排中一新生必須參與課外活動，「之後學校反而係要限住學生唔好參加咁多」。

劉子聰校長認為，世界轉變愈來愈快，中間還不時有突發轉變，今日所學，可能畢業時已不適用，所以學校目標並非止於學生擁有優秀的學業成績，更重要是培養學生全人的發展，讓他們將來能夠「懂得面對挑戰，敢於面對挑戰」，而面對挑戰不放棄、不逃避所需要的「抗逆力」和「心理韌性」，正正可以透過「多元學習」學習經歷，磨練出來。

點擊圖片放大
+6
+5

校長：學生愈忙成績愈好

劉子聰校長指，「多元學習」的過程中，不論是參與比賽、擔當領袖組織活動，抑或是外出遊學，學校都給予很多機會讓學生參與、撰寫計劃書、做簡介或報告等，學生從中可以學到組織能力、溝通能力、時間管理和創意能力，而最重要是學生在過程中「多咗機會跌低」，因為提出的意見可能不獲接受、實踐當中又會遇到不同困難，從中可培養出學生的抗逆能力。

當學生經歷愈來愈豐富，在不斷實踐之中，將各種能力內化成學習上所需的元素，並培養出學習韌性，就算在學習上遇到錯折，懂得如何在低潮時「爬返起身」，不會一蹶不振，成績自然不會差。劉子聰校長說，

校內有個說法，就係「學生愈忙，成績愈好」，而就結果論嚟講，透過多元學習，令學生內化各種做人嘅能力，學生喺公開試嘅成績確實一直好好。

點擊圖片放大
+4
+3

升讀大學比率 連續六年愈95%

董中開校35年，是屯門區內深受家長喜受的名校，多年來培養出多名狀元，2021年更首出「超級狀元」趙爾納，除了狀元外，學生整體成績亦十分優秀，學校連續六年愈95%學生經JUPAS入讀大學。2023年DSE中文及英文分別有超過97%及98%學生考獲3，95%學生考獲「3322」最低入讀大學成績。

劉子聰指，近年董中的DSE中文成績甚好，是該校的「殺著」之一，估計是因為近兩三年，有3位經歷過DSE公開試的中文科老師加入，並且他們已有五、六年教學經驗，掌握中文科考試技巧，可以更好地協助學生應付公開試，該校去年只有兩位學生考不到3。

另外，董中設有「尖子計劃」，中一新生在入學前，學校會根據其履歷，發掘學生在學術或課外活動的潛能，學術成績突出的學生，會安排參加創意思維課程，協助進一步提升學術能力；課外活動出色的學生，亦有專門的協助跟進，讓學生能發揮所長。

劉子聰校長盼磨練學生的抗逆力及時間管理等能力。（陳慧安攝）

教學團隊穩定

在董中任教26年，今年榮升校長的劉子聰可說是董中一路改變的見證人及推手之一，與前校長張家邦合作無間，他深信學生的出色表現，印證董中的教學理念正確，當中有賴董中的專業團隊文化。他指，「團隊」除了教師團隊專業，積極盡心在不同範疇帶領學生外，學生團隊亦非常專業，積極參與各項活動，回饋學校。

劉子聰校長指，近年全港的教師流失率甚高，但董中的教學團隊相對穩定，近三年平均教師離職人數只有個位數，67%教師在董中任教愈10年，這是董中教學質素穩定和學校文化延續的重要根基。

中三的盧正鎌（左）及中五的黃泓智（右）分享讀書心得。（陳慧安攝）

學生：讀書要搵啱方法

在董中就讀中五的黃泓智同學是問答隊和機械人隊的成員，校內成績優異。黃泓智表示，問答隊屬學術性隊伍，團隊成員需要就不同的範疇、題目，背誦大量的知識內容，在過程中會嘗試不同的讀書方法，慢慢就會找到合適自己的方法，取得成就感，自然有更大的讀書興趣。

他指，平常讀書的方法亦一樣，將課題由淺入深、分類整合，然後用合適的方法讀得有效率，例如做筆記或整Flash Card等，因人而異；而多做練習是溫習重要的一環，過程中逼自己思考、鞏固知識，並且習慣應付不同的提問方式。

黃泓智經常上網研究學習方法，他認為，必須有「Growth Mindset」(成長思維)，才會不繼進步，做得更好，所以即使找到一個合適的學習方法，都應該嘗試其他方法，可能更有效益。

就讀中三的盧正鎌是英語辯論隊的成員，去年獲得去英國劍橋大學交流的機會，與世界各地的學生參與模擬聯合國會議。他表示，這是非常難得的經驗，可以跳出自己的舒適圈，見識世界之大，磨練自己的演講技巧。

盧正鎌認為，英語能力是需要慢慢累積得來的，上堂留意聽書固然重要，可以學習正確的文法和讀音，此外，他亦從小看英文YouTube 影片，打下英語基礎。他相信，網絡平台對於學習會愈來愈重要，家長只需要確保子女不接觸不良資訊即可，

睇外國片，聽得多自然聽得到；網絡世界有好多社交平台，可以同外國人溝通，講多啲英文，最重要係擺好多心機去學。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

記者：胡藹玲

相關文章

校長專訪︱童年考試肥佬日日留堂　愛官校長靠學吉他手球建自信：用強項改變自己
17:17 2024/01/22
校長專訪︱童年考試肥佬日日留堂　愛官校長靠學吉他手球建自信：用強項改變自己
校長專訪丨重音樂教育比賽中學輸贏觀　基灣（愛蝶灣）校長：人不會一世都羸
17:08 2024/01/17
校長專訪丨重音樂教育比賽中學輸贏觀　基灣（愛蝶灣）校長：人不會一世都羸
官津中學丨全港86間熱門Band 1英中升大學率　呢3間中學逾6成畢業生入三大
17:47 2024/01/22
官津中學丨全港86間熱門Band 1英中升大學率　呢3間中學逾6成畢業生入三大

你可能感興趣

校長專訪︱童年考試肥佬日日留堂　愛官校長靠學吉他手球建自信：用強項改變自己
17:17 2024/01/22
校長專訪︱童年考試肥佬日日留堂　愛官校長靠學吉他手球建自信：用強項改變自己
校長專訪丨重音樂教育比賽中學輸贏觀　基灣（愛蝶灣）校長：人不會一世都羸
17:08 2024/01/17
校長專訪丨重音樂教育比賽中學輸贏觀　基灣（愛蝶灣）校長：人不會一世都羸
官津中學丨全港86間熱門Band 1英中升大學率　呢3間中學逾6成畢業生入三大
17:47 2024/01/22
官津中學丨全港86間熱門Band 1英中升大學率　呢3間中學逾6成畢業生入三大
保良局董玉娣中學 校長訪問 中學 DSE

最高瀏覽

麥明詩結婚丨麥明詩被攝影師洩露婚照　傳「十優港姐」3月與盛勁為結婚
麥明詩結婚丨麥明詩被攝影師洩露婚照　傳「十優港姐」3月與盛勁為結婚
網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋
網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋