校長專訪︱曾誕DSE超級狀元帶學生走出屋邨闖世界　保良局董玉娣校長：學生愈忙成績愈好

▲ 帶學生走出屋邨闖世界，保良局董玉娣校長表示，學生愈忙成績愈好。

【校長訪問/保良局董玉娣中學/屯門區/BAND1中學/多元學習】屯門區名校保良局董玉娣中學(下稱董中)，創立35年以來「狀元」輩出，整體學生成績亦非常優秀。新任校長劉子聰歸功於學校推行「多元學習」文化，讓學生從不同的課外學習經歷中，磨練出抗逆力及時間管理等能力，最終內化成為學生的最強學習能力。

拓闊學習經歷

劉子聰校長不諱言，董中是一間屋邨中學，單在交通地埋位置上，學生到屋邨以外的地方，機會是相對少，所以董中在課程及活動上，都希望多提供走出課室的機會，拓闊學生的眼界。

所謂「拓闊眼界」，董中的重點在於「多元學習」，為學生創造大量課本以外的學習經歷，例如文學科會舉辦「聯校文學散步」，讓學生親身遊走於不同的社區之間，感受、觀察和發掘創意靈感。而董中舉辦的交流團，更是每年的重要活動之一，至今已帶領學生走訪中國不同省份，以至日本及俄羅斯等地。

董中亦非常支持學生到世界各地參與比賽，該校機械人隊去年便曾到德國、美國及巴拿馬出戰「世界奧林匹克機械人競賽」；而問答隊亦十分出色，每年都會去不同地方比賽和交流，並多次贏得「外交盃」問答比賽。劉子聰校長笑言，學生積極參與不同的活動已是董中的文化特色之一，學校除了安排中一新生必須參與課外活動，「之後學校反而係要限住學生唔好參加咁多」。

劉子聰校長認為，世界轉變愈來愈快，中間還不時有突發轉變，今日所學，可能畢業時已不適用，所以學校目標並非止於學生擁有優秀的學業成績，更重要是培養學生全人的發展，讓他們將來能夠「懂得面對挑戰，敢於面對挑戰」，而面對挑戰不放棄、不逃避所需要的「抗逆力」和「心理韌性」，正正可以透過「多元學習」學習經歷，磨練出來。

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校長：學生愈忙成績愈好

劉子聰校長指，「多元學習」的過程中，不論是參與比賽、擔當領袖組織活動，抑或是外出遊學，學校都給予很多機會讓學生參與、撰寫計劃書、做簡介或報告等，學生從中可以學到組織能力、溝通能力、時間管理和創意能力，而最重要是學生在過程中「多咗機會跌低」，因為提出的意見可能不獲接受、實踐當中又會遇到不同困難，從中可培養出學生的抗逆能力。

當學生經歷愈來愈豐富，在不斷實踐之中，將各種能力內化成學習上所需的元素，並培養出學習韌性，就算在學習上遇到錯折，懂得如何在低潮時「爬返起身」，不會一蹶不振，成績自然不會差。劉子聰校長說，

校內有個說法，就係「學生愈忙，成績愈好」，而就結果論嚟講，透過多元學習，令學生內化各種做人嘅能力，學生喺公開試嘅成績確實一直好好。

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升讀大學比率 連續六年愈95%

董中開校35年，是屯門區內深受家長喜受的名校，多年來培養出多名狀元，2021年更首出「超級狀元」趙爾納，除了狀元外，學生整體成績亦十分優秀，學校連續六年愈95%學生經JUPAS入讀大學。2023年DSE中文及英文分別有超過97%及98%學生考獲3，95%學生考獲「3322」最低入讀大學成績。

劉子聰指，近年董中的DSE中文成績甚好，是該校的「殺著」之一，估計是因為近兩三年，有3位經歷過DSE公開試的中文科老師加入，並且他們已有五、六年教學經驗，掌握中文科考試技巧，可以更好地協助學生應付公開試，該校去年只有兩位學生考不到3。

另外，董中設有「尖子計劃」，中一新生在入學前，學校會根據其履歷，發掘學生在學術或課外活動的潛能，學術成績突出的學生，會安排參加創意思維課程，協助進一步提升學術能力；課外活動出色的學生，亦有專門的協助跟進，讓學生能發揮所長。

▲ 劉子聰校長盼磨練學生的抗逆力及時間管理等能力。（陳慧安攝）

教學團隊穩定

在董中任教26年，今年榮升校長的劉子聰可說是董中一路改變的見證人及推手之一，與前校長張家邦合作無間，他深信學生的出色表現，印證董中的教學理念正確，當中有賴董中的專業團隊文化。他指，「團隊」除了教師團隊專業，積極盡心在不同範疇帶領學生外，學生團隊亦非常專業，積極參與各項活動，回饋學校。

劉子聰校長指，近年全港的教師流失率甚高，但董中的教學團隊相對穩定，近三年平均教師離職人數只有個位數，67%教師在董中任教愈10年，這是董中教學質素穩定和學校文化延續的重要根基。

▲ 中三的盧正鎌（左）及中五的黃泓智（右）分享讀書心得。（陳慧安攝）

學生：讀書要搵啱方法

在董中就讀中五的黃泓智同學是問答隊和機械人隊的成員，校內成績優異。黃泓智表示，問答隊屬學術性隊伍，團隊成員需要就不同的範疇、題目，背誦大量的知識內容，在過程中會嘗試不同的讀書方法，慢慢就會找到合適自己的方法，取得成就感，自然有更大的讀書興趣。

他指，平常讀書的方法亦一樣，將課題由淺入深、分類整合，然後用合適的方法讀得有效率，例如做筆記或整Flash Card等，因人而異；而多做練習是溫習重要的一環，過程中逼自己思考、鞏固知識，並且習慣應付不同的提問方式。

黃泓智經常上網研究學習方法，他認為，必須有「Growth Mindset」(成長思維)，才會不繼進步，做得更好，所以即使找到一個合適的學習方法，都應該嘗試其他方法，可能更有效益。

就讀中三的盧正鎌是英語辯論隊的成員，去年獲得去英國劍橋大學交流的機會，與世界各地的學生參與模擬聯合國會議。他表示，這是非常難得的經驗，可以跳出自己的舒適圈，見識世界之大，磨練自己的演講技巧。

盧正鎌認為，英語能力是需要慢慢累積得來的，上堂留意聽書固然重要，可以學習正確的文法和讀音，此外，他亦從小看英文YouTube 影片，打下英語基礎。他相信，網絡平台對於學習會愈來愈重要，家長只需要確保子女不接觸不良資訊即可，

睇外國片，聽得多自然聽得到；網絡世界有好多社交平台，可以同外國人溝通，講多啲英文，最重要係擺好多心機去學。

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記者：胡藹玲