國際研究︱讀大學可降34%死亡風險　不上學危害如日抽10支煙

▲ 研究揭讀大學可降34%死亡風險，不上學危害如日抽10支煙。

擁有高學歷的人士常被視為「人生勝利組」，原來讀得書多可延年益壽？近日一項國際研究發現教育和長壽的關係，指接受過高等教育的人士，死亡風險降低34%，而從未接受過教育的危害，相當於每日抽10支煙或飲5杯或以上的酒精飲料。

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完成高等教育死亡風險大降

根據《衛報》報道，挪威科技大學（NTNU）和西雅圖華盛頓大學（UW）於同行評審醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）發表論文，團隊分析英國和美國等工業化國家，及中國和巴西等發展中國家的數據，結果發現，完成初等、中等和高等教育相當於一生保持健康飲食，與未受過正規教育的人士相比，死亡風險降低34%。

不上學危害如吸煙酗酒

研究又指出，每接受多一年教育，死亡風險平均下降1.9%。另一方面，不上學對成人健康的危害如同連續10年每日喝5杯或以上的酒精飲料或每日抽10支煙。

研究團隊表示，高等教育有助獲得更好的就業機會、更高的收入、更優質的醫療服務和增加健康知識，此外，教育程度高的人士有能力獲得更多社會資源，從而影響他們的健康和壽命。

英國健康基金會（The Health Foundation）助理主任芬奇（David Finch）表示，更高的教育水平有助建立更好的社交關係，更好地獲取和理解訊息，從而做出更好的選擇，同時亦令人感到被賦予權力和被重視。他續指，教育可帶來更高的收入，繼而獲得更好的居住品質、飲食等。

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責任編輯：王明芳