周末好去處︳攝出愛與關懷義工攝影展　下周末一連三日展出

▲ 優秀作品獎作品：「親子活動齊參與」攝影義工：陳柱光。（相片由義務工作發展局提供）

義務工作發展局「香港賽馬會社區資助計劃：專才義工網」，自2005起獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，現有12隊專才義工隊伍，於2003年成立的「攝影義工隊」納入其中，讓一眾攝影愛好者運用專長參與社區不同類型的義務攝影服務，透過鏡頭捕捉服務期間的珍貴時刻，以相片凝住「愛」與「關懷」的瞬間。

▲ 優秀作品獎作品：「傷健人士地壺比賽」，攝影義工：高成華。（相片由義務工作發展局提供）

為讓市民大眾體會參與義務工作的喜與樂，於2月3至5日一連3天，於香港文化中心地下舉行第19屆「攝出愛與關懷」攝影展，展示31幀由本局攝影義工隊隊員之攝影作品，藉着一系列圍繞愛與關懷的相片，記錄令人難忘的義工故事，展現義工們為社區及受助者的無私奉獻精神，感染更多人加入義工行列。

本屆攝影展邀請到曾策劃香港多個攝影展覽的資深攝影師朱國明，於眾多作品中評選出共3幀「優秀作品奬」；另由義務工作發展局總幹事李佩琪選出「最喜愛作品獎」3 名。

攝影展所有展出的作品均附有攝影義工背後的創作理念，邀請市民大眾前來參觀展覽，喚起更多人對義務工作的關注，鼓勵市民透過義工服務幫助弱勢社群及關愛社區，實踐「關愛香港．人人行義」的精神。

▲ 優秀作品獎作品：「執子之手——共度佳節」攝影義工：黃嘉敏。（相片由義務工作發展局提供）

活動詳情

日期：

2月3日（星期六）1pm至11pm

2月4日（星期日）9am至11pm

2月5日（星期一）9am至6pm

地點：尖沙咀梳士巴利道10號香港文化中心大堂展覽場地

記者：周美好