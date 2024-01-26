公司冇迫我跑馬拉松丨團練撞正暴雨阿神毫不畏懼　堅持訓練令保錡感動

▲ 《公司冇迫我跑馬拉松》團練撞正「五百年一遇」暴雨。

ViuTV節目《公司冇迫我跑馬拉松》邀請了幾位ViuTV藝人挑戰台北馬拉松總長42.195公里的「全馬」賽事，並紀錄了藝人於一年內的籌備和訓練過程，其中參與藝人包括ERROR成員吳保錡（保錡）、曾贊學（阿神）、李炘頤（Alina）、蔡寶欣（Pony）、米露迪（Melody）、鍾卓穎（Ash）、蔡宛珊（Sarika）和何洛瑤（Sica）。



今晚（1月26日）播出的《公司冇迫我跑馬拉松》，拍攝日期為去年9月7日，米露迪向眾藝人宣佈一項重大消息──距離挑戰臺北馬拉松的「全馬」賽事，正式進入100天倒數。

而Pony表示：「好驚啊，無時間練習喇，好驚啊我依家，唔係興奮啊。」保錡指米露迪描述倒數時講到「眼火爆」，十分有火，米露迪回應：「我依家儲咗好多火，陣間跑嘅時候要出火喇。」

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▲ 團練邀得盧巧音作嘉賓，帶領「疾跑」小隊進行一次長課。

盧巧音任嘉賓帶跑



同日，團練邀得盧巧音（Candy）作嘉賓，帶領「疾跑」小隊進行一次長課團練，預設路線由屯赤起步，荃灣西為終點，全程約22公里。

不過，天公不造美，訓練期間雨勢不但沒有減緩，還漸轉頻密，堅忍的Pony指：「跑步嘅人，反而唔係好驚落雨，因為落雨反而會降溫同舒服，愈落愈大的時候，我都覺得我要接受呢啲，因為我係跑步吖嘛。」眾藝人的意志不但沒有被雨勢磨滅，反而越跑越起勁。



當時未知暴雨將至，但見天氣持續不穩定，並且沒有轉緩的跡象，Candy決定與眾人展開緊急會議。

Candy擔心大家繼續跑下去會雙腳起水泡，影響之後訓練，於是決定縮短路線，將終點轉為深井，眾人最後一同順利完成訓練。

▲ 團練邀得盧巧音作嘉賓，帶領「疾跑」小隊進行一次長課。

阿神獲Candy保錡大讚



而一向「包尾」的阿神，今次訓練裡面一馬當先，更被Candy和保錡大讚。

阿神事後回顧說：「跑跑下勁大雨，雨大到形容唔到，好似黑雨。依個經歷唔係拍攝嘅話係好難遇到，就算遇到都未必會完成拍攝。我覺得嗰日各方面都令到我好有火，嗰日好有隊形，令我跑得快嘅原動力，就係大家一齊好開心咁跑，原來係唔攰嘅。」

保錡見到阿神堅持完成訓練表示感動，鼓勵阿神一定要完成100日後的臺北「全馬」，揚言：「如果阿神完成到呢，我一定會喊出嚟。」

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