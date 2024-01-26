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怪獸家長︱K3讀兩間幼園每日外補讀過千本中英文書識乘數　港媽拒認催谷：輕鬆學習

育兒資訊 17:51 2024/01/26

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

有家長安排K3的孩子讀2間幼稚園，每日有密集式補習、興趣班、網課等，令網民質疑到底是否正常。

不少家長希望孩子贏在起跑線上，考入心儀學校，將來有更好發展。不過有港媽網上分享，有家長安排K3的孩子讀2間幼稚園之外，每日有密集式補習、興趣班、網課催谷，家長更會索取其他幼稚園筆記自己教，認為「好輕鬆似讀happy school」，引起網民熱議。

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有網民以「究竟咁算唔算谷」為題，在網上分享自己認識一個K3小朋友，已讀畢牛津閱讀樹的程度1至9系列 (Oxford Reading Tree Lv1-9) 和 《漢字500》，連同閱讀其他中英文書，數量超過1000本。

讀2間幼稚園兼補習

此外，家長更安排密集式學習活動，有上門補習兼外補，更有報讀小司儀班、英語網課及實體課，包括十多個淘寶網課、每星期去教會英文班、每日上youtube學英文數學等，並考普通話證書和已識乘數。該網民又指，該K3小朋友甚至讀了2間幼稚園，家長更會索取其他幼稚園筆記在家中教小朋友。

然而該家長拒認催谷：「唔係谷，只係好似讀happy school咁，好輕鬆咁學習，根本冇超前。」不禁令樓主疑惑，質疑到底是否正常。樓主補充有些家長怕小朋友跟唔上進度，只要求小朋友上幼稚園，而沒有補習、興趣班和考證書，只得每日夜晚伴讀。

網友：香港地大把呢啲情況

帖文引起網民熱議，普遍認為完成Oxford Reading Tree、已識乘數等在現今社會屬正常，不過對於要讀兩間幼稚園有保留，認為已經是催谷。而該小朋友同時每日有外補及興趣班更是不正常，「小朋友要嘅係足夠休息，正常都要瞓11-13個鐘。」亦有家長指：「你唔好比佢影響到你就得。」更多網友留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳

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