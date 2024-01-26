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【新春活動】新春煙花歷時23分鐘　分8幕寓意百業旺、中華強

社會 12:36 2024/01/26

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

慶委會介紹煙花匯演的主題及特色。（陳靜儀攝）

新春煙花闊別4年，煙花匯演將再於今年新春大年初二（2月11日）晚上8時，在維港上空發放，幻彩詠香江同步配合。

煙花分八幕發放近2.4萬枚，歷時23分鐘，當中不少環節寓意吉祥喜慶，例如第二幕發放「金色8字」及「紅色8字變爆裂」的造型禮花彈，寓意廣大市民財源滾滾。活動整體預算約為1,300萬港元。

新春煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌、香港各界慶典委員會贊助，為2019年以來再次舉行的年度盛事。主題是「煙花龍年百業旺 盛世中華強」，為迎接龍年來臨，煙花匯演當中有不少環節寓意吉祥喜慶，例如第二幕發放「金色8字」及「紅色8字變爆裂」的造型禮花彈，像是無盡的財富佈滿維港夜空，寓意廣大市民財源滾滾。

煙花匯演將出動三艘躉船，分八幕在維港上空發放共 23,888 枚煙花，歷時23分鐘，活動整體預算約1,300萬元。

煙花匯演再臨香港，香港各界慶典委員會主席譚錦球 。（陳靜儀攝）

煙花八幕各有亮點

煙花第一幕「龍騰虎躍」（2分18秒）：一片響亮的鑼鼓聲為煙花匯演展開序幕。氣勢浩瀚的音樂在維多利亞港響徹雲霄，高空中帶出「閃電雷鳴」，「銀波大雷」像雲中龍騰虎躍氣勢磅礴。「龍蛋大金棕櫚」在空中盤旋翻滾，寓意在孕育著一代又一代優秀龍的傳人！

煙花第二幕「八星報喜賀賀喜」（4分52秒）：隨著農曆新年祝福音樂響起，空中放出「金色8字」及「紅色8字變爆裂」的造型禮花彈，像是無盡的金銀財富佈滿維港的夜空，寓意廣大市民財源滾滾，更有嶄新的「五彩乾坤球」呈現夜空，天地乾坤，廣闊無垠，祝賀大家時來運轉，前途無限。

煙花第三幕「繁花似錦江南美」（3分15秒）：花開太平世，美在香江，「魔法牡丹雙時兩銀星尾」造型煙花在空中閃耀，宛如夜空繁花盛開，「變色蝴蝶」及「金波雙紅蝴蝶」循著煙花的光跡，在萬花叢中翩翩起舞，祝願各位一路生花，華麗前行。

煙花第四幕「家在香港」（2分11秒）：這一幕主打紫氣東來，「紫鐵樹帶錦尾」寓意爲香港這顆東方明珠吉祥底聲，緊接著「金裝菊雙彩带綠芯」以及「藍向日葵帶藍閃芯」造型煙花，象徵香港是一個多元文化交融的社會，大家在各種不同領域發光發熱，和諧共融。

煙花第五幕「未來我來」：夢想放飛，憧憬未來，「銀椰帶彩千輪星彩色小花」及「彩色千輪紅牡丹」美麗多變的造型煙花，火樹銀花，寓意前路充滿希望，未來可期。

煙花第六幕「我鍾意」（2分23秒）：随著「彩色雙幻球螺旋」在夜空中升起，接著呈現「笑臉」及「雙紅心」造型煙花，提醒大家新的一年學會在繁忙生活中放慢步伐，享受香港繁華都市的各種樂趣，做鍾意的事，活得燦爛，全因生命無價。

第七幕「You Raise Me Up」（3分2秒）：「銀線濕布」以及「綠閃瀑布」造型煙花從天空傾瀉而下，金碧輝煌的火光配合綠光閃爍，奪目耀眼，猶如長輩親人朋友對我們無限的包容和愛，在新的一年懷著感恩的心，感激他們一路陪伴以及無私奉獻，隨後緊接著「橙閃」、「銀閃」及「千輪彩特閃」造型煙花，寓意愛的光芒會繼續照亮人生更多可能。

煙花第八幕「豐收鑼鼓」（2分22秒）：伴隨著《豐收鑼鼓》的悠揚樂聲，甲辰龍年煙花匯演進入高潮，夜空中綻放出「金元寶」及「千輪金雨」造型煙花，蘊釀著源源不斷的旺財喜氣，祝願各位今年賺個盆滿缽滿。最後，澎湃的「特大錦冠」造型煙花在最後30秒密集式發放，將熱烈且高昂的氣氛推至最高點，祝願祖國繁榮昌盛，國泰民安，全港市民安居樂業，龍馬精神。

今年慶委會邀請香港青少年愛國主義教育基金會作為支持機構，共同籌備是次煙花匯演。慶委會主席譚錦球表示，希望透過匯演展示國家傳統的煙火文化，於喜慶節日增添氣氛，並讓大眾見證源遠流長的「中國式浪漫」，為市民送上祝福。

為使現場觀眾得到更好的視聽體驗，香港電台第4台（FM97.6-98.9）將同步廣播煙花匯演的背景音樂。市民可在尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣及紅磡繞道等多處觀賞精彩的煙花場面。

廣州年初一舉辦長45分鐘的春節煙花匯演，為12年來首次，被問到本港的匯演會否被比下去時。港星多媒體製作有限公司總裁毛偉誠表示，維港煙花享負盛名，指雖然廣州的匯演發放時間長，但本港煙花匯演的形象國際化好多。

對於如何確保今年煙花不變形，毛偉誠解釋，天氣因素及船在海上搖擺均會影響煙花的效果，指煙花在戶外發放好難完美，強調安全最重要，而今年造型較簡單，成形的機會好高。他推薦第2、7、8幕煙花，因圖案較多，具更多故事性。

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記者：陳麗娜

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