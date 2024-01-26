【櫻花2024】東涌櫻花群盛放花天花地　最新打卡攻略即睇

▲ 櫻花園位於機場島。（朱永倫攝）

櫻花香港都有，春天花季將至，位於機場赤鱲角南路、觀景山山腳的的「機場櫻花園」，今年種植85棵「好運來」櫻花，較往年品種顯得更紅、更浪漫。

櫻花園內3分之1櫻花已盛開，泛起一片粉紅櫻花海，公眾明日（27日）起便可入內賞櫻打卡，率先感受初春氣氛。

香港櫻花園1月27日開放

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櫻花園花天花地

櫻花園往年種植了約100棵「廣州櫻」、吸引大批市民到場打卡的「機場櫻花園」，今年改種85棵「好運來」櫻花，花期今日開始，粉紅花朵已綴滿枝頭，料維持7至14日，黃金賞櫻時間為下周末。而市民到場不但可被粉色花海所包圍，抬頭更可見藍天白雲下的纜車，非常唯美。

機管局機場運行執行總監姚兆聰指，今年跟廣州的櫻花培育中心合作，種植「好運來」櫻花，不但更適合香港天氣、耐熱，花瓣顏色亦比「廣州櫻」紅，花蕾更紮實；園區又以遊人觀賞角度設計，包括特設起伏位，讓市民用最美角度打卡留倩影。

他續指，往年有很多人由東涌步行到櫻花園，故今年將加派人手維持秩序，並有機會實施交通及人流管制，不希望影響機場交通，呼籲市民有序進入園區。

他又稱，沒有安排接駁巴士等，因櫻花園跟港鐵東涌站之間僅為步行距離，附近亦沒有泊車位，籲市民不要駕駛私家車到場，「步行、做運動，再來櫻花園賞花都是一個周未好去處。」

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記者：梁薾心