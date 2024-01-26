【香港櫻花】機場櫻花群快將盛放　最新打卡攻略即睇

▲ 機管局機場運行執行總監姚兆聰。（資料圖片）

櫻花香港都有，春天花季將至，位於機場赤鱲角南路、觀景山山腳的的「機場櫻花園」，今年種植85棵「好運來」櫻花，較往年品種顯得更紅、更浪漫。

櫻花園內3分之1櫻花已盛開，泛起一片粉紅櫻花海，花天花地，公眾明日（27日）起便可入內賞櫻打卡，率先感受初春氣氛。

櫻花園往年種植了約100棵「廣州櫻」、吸引大批市民到場打卡的「機場櫻花園」，今年改種85棵「好運來」櫻花，花期今日開始，粉紅花朵已綴滿枝頭，料維持7至14日，黃金賞櫻時間為下周末。而市民到場不但可被粉色花海所包圍，抬頭更可見藍天白雲下的纜車，非常唯美。

機管局機場運行執行總監姚兆聰指，今年跟廣州的櫻花培育中心合作，種植「好運來」櫻花，不但更適合香港天氣、耐熱，花瓣顏色亦比「廣州櫻」紅，花蕾更紮實；園區又以遊人觀賞角度設計，包括特設起伏位，讓市民用最美角度打卡留倩影。

他續指，往年有很多人由東涌步行而至，故今年將加派人手維持秩序，並有機會實施交通及人流管制，不希望影響機場交通，呼籲市民有序進入園區。

他又稱，沒有安排接駁巴士等，因櫻花園跟港鐵東涌站之間僅為步行距離，附近亦沒有泊車位，籲市民不要駕駛私家車到場，「步行、做運動，再來櫻花園賞花都是一個周未好去處。」

被問及今年花期是否特別早，姚兆聰坦言今年特別難預計，最初料為農曆新年之後，但本港上2周非常和暖，導致櫻花特別早開。

另外，姚兆聰預告，機管局將於今年元宵佳節，在機場客運大樓設置室內櫻花園，品種同為「好運來」，期待市民到場參觀。

雖然櫻花園明日才正式開放，但有市民今日已迫不及待到場賞櫻。往年亦有到場的洪先生，今年帶同妻子到訪，形容櫻花園比往年更美，「這樣的櫻花又多又密，是全港最靚。」

洪太亦指，雖然只有一種櫻花，不及日本櫻花國種類繁多，但仍很漂亮，跟韓國櫻花類似，希望政府於更多地方栽種不同品種的花卉，「一年四季都有不同的花，吸引外地旅客來港欣賞。」

港島南區居民梁太亦一早到埗，稱想避開人潮，又指雖然今天或因陰天相思雀較少，但櫻花跟去年一樣美麗，很滿意，之後會再到場。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁薾心