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鬼聲陰丨挑戰泰國史上最賣座恐怖片　泰版趙又廷騷肌驅鬼

娛樂 16:10 2024/01/26

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《鬼聲陰》

農曆新年將至，電影公司一般都會安排喜氣洋洋的喜劇上映，祝願入場觀眾有個好意頭。不過最新恐怖泰國片《鬼聲陰》百無禁忌於近日上映。

電影去年10月於泰國開畫，至今累積票房已達5億泰銖，創下當地在疫情後的最高開畫紀錄，有望挑戰泰國史上最賣座恐怖片紀錄。能夠創下如此佳績，實有其「驚人」之處。

《鬼聲陰》故事講述位於北碧府的偏遠村莊，一名少女離奇死亡。某天，二妹妍恩（拉塔娃蒂婉通飾）聽到怪聲後，終日臥病在床，更性情大變，種種不尋常迹象，與離奇死亡的少女如出一轍。

母親在二女妍恩（拉塔娃蒂婉通 飾）被惡鬼上身時，對女兒不離不棄，未有一絲恐懼。

從軍多年的大哥亞克（納得克 飾）收到母親的來信後決定回鄉守護家人。為了救回妹妹，亞克不但請來法師幫忙驅邪，更奮不顧身，率領家人與凶靈展開連場惡鬥⋯⋯

改編靈異事件

故事靈感據知來自真人真事，1972年泰國北碧府，一對農村夫妻育有三男三女，某日村莊謠傳女鬼纏上二妹妍恩，為了救回女兒，全家陷入陰魂不散的詭音夢魘。後來，家族後代Kit先生在泰國網上討論區Pantip.com上發表這篇靈異經歷，引起網民極大回響，在泰國網絡上瘋傳，更憑着高話題出版成暢銷書，去年則搬上銀幕拍成《鬼聲陰》。

電影去年在泰國首映時，請來故事中大妹阿雅的原型人物，即是Kit先生的母親，親身入場欣賞，令人更加「毛管戙」。

父親初時並不相信二妹妍恩（拉塔娃蒂婉通 飾）被惡鬼上身。

家人作最強後盾

《鬼聲陰》雖是一套恐怖片，但導演未有只顧鋪陳恐怖氛圍，在人物和情節上，刻畫不少家人之間的關係和感情。戲中，父親沉默寡言，不苟言笑，對子女的管束嚴苛，並將心思全放在農務工作中，是典型事業型男人。

太太則是一位慈母，作為三子三女之母，她不會吝嗇對各子女的愛，當二女妍恩被惡鬼上身時，愛女心切的她仍舊抱緊女兒，未有展現一絲恐懼。

作為大哥的亞克為人不羈爽朗，早年因追逐夢想離開家人投入軍旅生活，因而經常被二弟拘怨不顧家人，兩兄弟心生嫌隙。但遇上惡鬼來襲，他堅負起保護家庭、拯救二妹的重責。

有「泰版趙又廷」之稱的納得克（Barry Nadech）飾演家中大哥亞克，驅趕惡鬼，守護家人。

而家中大姊為人細心隨和，她對兩位妹妹的愛頗為細緻。妹妹喜歡的食物，甚至連說話語氣都好好記住。導演藉着對人物細膩的刻畫，道出家人永遠是危難之中的最強後盾，令觀眾不只沉浸於恐怖氛圍，更能從中感受一絲絲家庭溫暖。

俊男美女陣容

《鬼聲陰》在泰國創下5億泰銖票房佳績，或許跟俊男美女的卡士有關。戲中飾演大哥亞克的爆肌男神納得克（Barry Nadech），在華語圈有「泰國趙又廷」及「泰國彭于晏」的美譽。

戲中他會脫掉上衣並用槍掃射惡鬼，觀眾或許會想 「可以用槍解決惡鬼？」原來這是導演希望善用納得克結實的肌肉和迷人的眼神。雖然看似牽強，但相信女觀眾不會介意。

二妹妍恩被惡鬼上身，或許跟村內一個巫婆的詛咒有關。

納得克除了外形吸睛，更是實力派演員。2013年他憑《日落湄南河》初登大銀幕，贏得泰國電影金天鵝獎最佳男主角殊榮，成為最年輕的泰國影帝；近年主演愛情喜劇電影《呃Love天團》同樣叫好叫座。

他在電視劇方面亦有不錯的發展，曾經參演泰國版《來自星星的你》；2023年主演的《金娜麗花紋》榮獲提名泰國皇家戲劇獎最佳男主角，實力不容小覷。

二妹妍恩（拉塔娃蒂婉通 飾）聽到怪聲後，被惡鬼上身。

戲中一對姊妹花——大妹阿雅和二妹妍恩，分別由兩位高顏值泰國女星丹妮絲潔莉爾查（Denise Jelilcha）和拉塔娃蒂婉通（Mim Rattawadee）飾演。

其中Mim被網民封為「泰版堀北真希」和「泰版NewJeans Danielle」。Mim雖然首次亮相大銀幕，但演繹鬼上身的雙面性格亦入型入格，表現淋漓盡致，令人又愛又恨。她更榮獲泰國瑪雅娛樂大獎（Maya Entertain Awards）電影類別超級新人獎，實力與外貌同樣出眾。

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首部IMAX泰國鬼片

《鬼聲陰》使用經過IMAX認證的專用電影攝影機拍攝，並使用IMAX DMR技術進行重製。是首部以IMAX形式上映的泰國鬼片，讓觀眾沉浸式投入到《鬼聲陰》的恐怖氛圍當中。另外，由於《鬼聲陰》創下票房佳績，納得克（Barry Nadech）透露未來或有機會通過亞克一角打造一個完整的電影宇宙。

記者：傅承嘉

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