【垃圾徵費】膠袋收費$1情況有變　便利店賣指定袋變相可兩用

▲ 有便利店只有5公升指定袋出售。（黃小冰攝）

垃圾徵費押後至8月實施，綠色的指定袋今日起（26日），率先在3間授權商戶開售，包括便利店Circle-K、foodpanda、實惠。

垃圾徵費推行在即，Circle-K便利店只出售5公升、15公升、20公升指定袋，以及指定標籤。TOPick記者到訪調景嶺4間便利店，發現全部均有將指定袋放置於貨架上，多數放置「包裝」、每包40個的指定袋供選購，若想「散買」就要向職員查詢。

惟其中一間暫只出售5公升的指定袋，以及指定標籤，職員解釋其餘容量的指定袋「未返貨」，要稍後才上架。

購物加$0.6買指定袋可兩用

4間便利店的職員均指早上並沒有人查詢或購買指定袋，相信因垃圾徵費政策仍未落實，亦不覺額外出售指定袋麻煩，因原本收銀處已有位置放置透明膠袋，現只是在該處放多3款膠袋。

有職員稱，由於政策仍未實施，若非顧客自己要求購買指定袋，不會主動告知有指定袋可供選擇，若顧客要買膠袋，也會繼續提供原有1元的透明膠袋。

亦有職員稱既然已有指定袋出售，若顧客要買袋也會詢問是否購買指定袋，並由他們自行選擇容量，始終「一袋兩用」較為環保。

垃圾徵費須更多宣傳

市民蒲先生今早在便利店購物後加1元買透明膠袋，他指不知該便利店今日開始售賣指定袋，「好似有聽過話開始要用嗰啲袋」，又稱職員有詢問其選擇指定袋還是透明膠袋，自己回答「求其」後，對方就提供透明膠袋，亦不知指定袋5公升指定袋每個只需0.6元，不過由於政策仍未實施，現時也無計劃要先購買指定袋。

▲ 市民蒲先生。（黃小冰攝）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰