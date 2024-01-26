樂壇天后丨Sammi休養期間斷捨離舊衣物　鄭秀文衣櫃收藏超乎想像：似貨倉

▲ 鄭秀文斷捨離衣物。

樂壇天后鄭秀文（Sammi）去年5月因確診新冠肺炎而把個唱延期，休養逾半年的鄭秀文近日出關，亦「回歸」社交平台頻頻更新。

新年前打掃除？

原來趁著小休的日子，Sammi除了學化妝和「清空」壓力外，她亦趁機清理囤積多年的舊衣物，今日（10月26日）Sammi於IG上載一短片，見她將一大袋的衣物放入舊衣收集箱內，Sammi沒有天后的包袱，親自清理舊衣物，不會假手於工人姐姐，網民笑稱Samｍi的舉動好似「天美姨姨」(流水落花角色名)。

當中她留言道：「去年休著生息不會悶，生活瑣碎事充滿每天。其中的是，一直囤積了大量衣服在我以前的居處和衣帽間（p.s. 即是mi以前跟父母同住的地方）事隔N咁多年，終於才有決心處理它。」

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斷捨離後感覺舒暢

Sammi續說在衣帽間慢慢執拾和篩選，以及逐件分類，最終發現以往購物太瘋狂。她說：「一連整頓了很多天完成，母親的工人姐姐每天看我披頭散髮的在衣帽間整頓，但又愛莫能助……呢一刻，把精心挑選的衣服放進二手衫收集箱，有種努力過後的痛快喔！」

在斷捨離期間，Sammi發現封存N年的「寶藏」，她寫道：「竟然也發現了姊姊的美麗婚紗，但也有微波爐、電視機、小雪櫃、字畫、戶外燒肉機，大大小小獎座、甩鹿行理喼，還有發霉內衣，好像貨倉。」

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躲於衣櫃裡的電視機？

天后的衣櫃竟然藏起電視機，連戶外燒肉機也有，難怪有網民笑言：「你個衣帽間好似叮噹個百寶袋咁，收埋咗咁多好嘢。」不過有網民見Sammi將衣物拿去回收，即笑稱：「可能有瘋狂fans會把這個櫃搬走」，因而有人建議Sammi下次可以搞義賣。

另外Sammi分享一張一身藍天白雲打扮，坐於梳化上的照片，她撰文細訴去年心情時陰時晴。

她寫道：「自己有啲時候真係『麻麻地』，Mi意思是『身體and 情緒both』，但『有時就很ok的』。 High High Low Low High...經歷都必須自己去嚐，對嗎？that's life﹗到了2024年，污雲散去了，身心像極我身上的藍天白雲了。 #不再麻麻地 #健康 #從零開始。」

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