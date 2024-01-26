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家用問題丨丈夫月入3萬給$2000家用　港媽嫌少惟拒離婚： 不想女兒在單親家庭長大

家事百科 18:03 2024/01/26

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丈夫每月比2千家用，港媽嫌少，但考慮女兒成長而拒離婚。

家用問題是夫婦相處間的一大問題，不少人都會為此而煩惱，近日有港媽分享自己曾小產兩次，育有一女，丈夫每月工資約3萬，但卻只比兩千元的家用。事主曾反映家用不夠，但依然沒有增加，又慨嘆因不想女兒在單親家庭長大，才多次容忍丈夫。對於兩人的夫妻關係，事主倍感煩惱，逐向網民求助。

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事主呻家用2千太少 為女兒成長拒離婚

日前，事主於「香港討論區」發文，並以「老公一個月比2000蚊家用」為題呻丈夫家用比得太少的問題。她表示自結婚後，曾懷孕3次，當中有2次不幸小產，現育有1女，有工人照顧。另外，事主有正職工作，每月收入約3萬，與丈夫差不多，負責伙食費和照顧女兒的洗費；而丈夫只有供樓和保險費的支出，但給事主的家用卻只有2千。

事主怨家用太少，又指丈夫曾試過連續3個月忘記給家用，她對此非常苦惱，亦曾向丈夫反映家用問題，但依舊沒有改善：

比二千蚊家用，但就是會唔記得比。三個月冇比都試過,，我講過唔夠，佢都係咁。

事主又表示，兩人多次因家用問題而爭吵，感情早已冷淡，亦有人勸喻她不要再為丈夫生小孩，但她慨嘆不想女兒在單親家庭長大，才會選擇多次容忍丈夫。她續指，丈夫今月已將家用加至5千，但夫妻關係令她深感疲累，因此詢問網民意見。

網民批事主心態有問題

帖文一出，引一眾網民留言，部份網民指2千家用太少，但亦有人表示是事主心態有問題，才會覺得家用少，「樓主自己心態問題多啲，公一份婆一份，大家搵錢差唔多，家務請工人做，支出男方又唔算比得少，唔知樓主唔滿意啲乜？」、「男方負責供樓，計落家庭開支男方已比大份，你仲想點呢？」、「你老公一蚊家用都無，少過綜援㗎」

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不過，亦有網民撐事主，認為家用沒有2萬難以生活，2千元最多只可當是零用錢，「屋企家用算你大家一樣，一個月先4000？食啲咩？用啲咩？所以我先講係零用錢。按照佢的收入標準，家用沒有2萬能生活？」、「$2000叫家用？叫佢計比你睇點用」。

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責任編輯：王明芳

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