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重遊舊地｜港男25年後　重遇暗戀茶餐廳女神　憶述往事嘆：已變成師奶

保健美顏 08:00 2024/01/27

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時間是女人最大敵人？一名中年港男近日重遊舊地，回到25年前常去的茶餐廳用餐，遇見當年「超級靚」的茶餐廳太子女。他憶述當年「𥄫女」經歷，感嘆當年女神如今已結婚生子，變成一個中年師奶，但強調餐廳「好多嘢都冇變」，而自己亦已變成大叔。

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事主上周五（19日）於Facebook群組 「香港茶餐廳及美食關注組」發文分享，指自己25年前被調派到長沙灣工作，工作兩年間經常於該區新華茶餐廳用餐，惟偶爾從同事口中得知，鄰店金園茶餐廳太子女「超級靚」，自此有段時間，一班同事便經常到該茶餐廳用餐，「嗰個太子女負責坐收銀，我哋成班傻仔，當然次次坐哂喺收銀附近啲枱𥄫佢。」

他憶述指，當年一行6人為「𥄫女」，經常為靠近佳人逼坐4人卡位，但始終無人敢與她交談；最後僅有一名同事鼓起勇氣展開追求，最終成功抱得美人歸，令其他人「除咗只剩下咬牙切齒嘅失望，已經絕無其他」。

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嘆當年女神已變師奶

多年過去，事主工作早已調離，最近剛好經過該區，便重遊舊地到茶餐廳吃了幾次早餐，更再次遇見當年的「靚靚太子女」。經過歲月變遷，女神如今「已經由一個收銀妹妹仔變成一個中年師奶」，舉手投足毅然已是茶餐廳老闆模樣，不過聲音及語氣卻仍然如昔，收銀位置亦放上了家庭照，似乎已成為一位媽媽，但丈夫卻已非事主當年認識的舊同事。

事主表示，餐廳早餐仍然不俗，以往常吃的蛋撻及奶茶依然保持水準，感慨指：

「好多嘢都冇變，只不過人就年紀大咗，自己都變咗個大叔，睇吓幾時又再嚟緬懷一下…..」

網民：想睇吓太子女咩樣

帖文一出，不少網民都非常好奇事主口中茶餐廳女神外貌，紛紛表示要到茶餐廳「望一望」，直言：「想看看這位美女」、 「有沒有那位靚女相睇先！」、「靚女再老都係靚女！」，有知情網民證實指：「以前太子女真係吸引到一大班後生仔，日日去食飯！」、「收銀女士確實迷人，仲好有禮貌。」；不少年紀較大的網民指事主分享充滿回憶，令他們亦不禁緬懷過去。

自測6大壞習慣致「未老先衰」

註冊中醫師林惠賢接受訪問時表示，現代人有很多生活壞習慣影響內在，導致「未老先衰」，令皮膚提早衰老變差：

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6類食材抗衰老

林醫師建議大家可多吃以下6類食材，又形容它們各有千秋，可助補五臟、益氣血、養陰津及通經絡，達至抗衰老之效：

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