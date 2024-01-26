白內障｜通宵煲劇起床現急性青光眼　眼科醫生拆解原因：可以沒徵狀

▲ 有個案因在幽暗環境下整晚煲劇看電視，翌日起來出現急性青光眼。（iStock）

青光眼與白內障均是與年紀有關的眼疾，隨年齡增長與出現情況成正比，在本港最常見的3大眼疾為青光眼、白內障及黃斑病變。

今次集中講前兩者，兩種眼疾可互為影響，也可重疊出現。慶幸是現今眼科技術發展一日千里，青光眼與白內障手術可同時進行，把視力障礙及早改善。

▲ 白內障和青光眼都與年齡增長有關，不少60歲過外長者會同時患有這兩種眼疾。（iStock）

一名普通科醫生今年70歲，因罹患青光眼，一隻眼已失去中央視力，另一隻眼睛已滴過所有類別的青光眼藥水，並曾接受過微創激光；隨年長也有白內障，以100分視力為例，他僅餘的這隻「好眼」分數只約50分。

由於只剩一隻「好眼」，又不想冒風險，最後接受了白內障手術加上微創青光眼手術，翌日拆除紗布後，「好眼」重拾100分的視力，眼壓也比之前控制得理想。

眼科專科醫生陳家傑指，隨年紀愈大，白內障是必定出現。青光眼不一定會患上，但愈年長，患上青光眼的機會愈大，所以白內障與青光眼患者有重疊患上的情況。

青光眼可以沒徵狀

青光眼是眼睛視神經疾病，眼壓過高導致視神經受損，隨時間視野逐漸收窄，原因與遺傳、年紀大，或本身有糖尿病、高血壓、類風濕病或虹膜發炎誘發青光眼。

▲ 眼科專科醫生陳家傑說，青光眼患者會有眼壓過高情況，但亦有病人並無眼壓過高問題，所以不能單憑以眼壓高低來定斷。（王韻青攝）

陳醫生表示，正常眼壓為6至21度，大部分青光眼患者皆為隨着時間眼壓過高所致，不過也有部分人士眼壓高多年亦未形成青光眼，所以最好找眼科醫生進行檢查來斷症。

好端端為何會眼壓高呢？陳醫生解說：「隨年紀漸大，眼球正常排水功能變差，或眼睛結構問題排水情況欠佳，導致易有青光眼。」青光眼一般分為3大類：開角性、閉角性及其他疾病導致。

閉角性青光眼與白內障關係更千絲萬縷，當白內障愈來愈厚，會導致前房去水角位更狹窄，擋住眼裏正常房水渠道循環，導致急性青光眼，眼壓突然飆升。

除急性青光眼外，一般青光眼可以沒徵狀，因此有「視力小偷」稱號，待至中後期青光眼，患者才察覺求醫。正常角膜是透明的，青光眼令眼壓極高，角膜也會脹腫變白，影響光綫折射，從外觀看眼睛變混濁。

▲ 無論有無眼疾，眼睛跟身體其他器官一樣，會隨年紀增長而退化，因此定期驗眼有必要。（王韻青攝）

白內障隨年長必出現

白內障是眼睛退化疾病，主要原因與年紀大有關，每一個人都會經歷的病症。另外，先天性問題、糖尿病、眼睛受傷或撞擊、免疫系統病如風濕病、眼睛炎症、長期服用類固醇等，都可令白內障加速形成。

徵狀包括視物朦朧、看東西的顏色改變如變得暗啞、怕光、視覺有重影等。

曾有坊間流傳，白內障晶體熟透才處理，但現在已甚少如此，陳醫生指若白內障晶體太熟，手術不單難處理，且復元情況較差，有時更難以進行開口小至2mm的微創手術，而需以傳統的開刀手術，要將整個白內障晶體一次過拿出再縫針，可以預計，復元期會較長，也需時間把散光調低。

▲ 本港最常見眼疾，青光眼及白內障榜上有名。（iStock）

如此說來，青光眼比白內障來得嚴重。「前者嚴重後果是可以永久性失明，白內障導致的視力損失，是可以透過手術逆轉的；而青光眼手術目標是透過降低眼壓，來保存現有視力和視野。白內障患病人口雖然多，但早些處理這間題，可減輕整個醫療負擔，原本因此病視力欠佳造成的跌倒、骨折等醫療成本，可大大減低。」

兩種眼疾同時做手術

青光眼和白內障可同時患上，陳醫生指，遠視眼睛一族眼球較為短，導致眼睛前房容易狹窄，增加了急性青光眼的風險。有個案因在幽暗環境下整晚煲劇、看電視，翌日起來出現急性青光眼。瞳孔放大，眼前房更狹窄，導致白內障的晶體堵塞渠道，引致急性青光眼。

白內障病人如同時有急性青光眼，有時會同一時間做手術。白內障與青光眼手術同時處理並非新事，只是醫生需揀選合適的病人進行，有無需要兩者同時進行，考慮包括：一、病人的青光眼有幾嚴重，屬哪類型青光眼；二、白內障的嚴重程度。

微創手術傷口小復元快

近年多了不同類型的青光眼手術，以前傳統青光眼處理三部曲為：滴眼藥水、做激光、做手術，港人多較為保守，多嘗試先滴眼藥水，甚少第一步會接受手術。「好些青光眼病人會滴了幾年眼藥水，或試過不同的眼藥水後，眼壓依然無大改善，方考慮接受激光或手術。」

近年有不同的嶄新激光及手術推出，也愈見微創，傷害愈小，因此青光眼第一綫治療已不只用眼藥水，眼藥水加上激光雙管齊下，甚至是先進行微創激光，延緩使用眼藥水的時間。

▲ 患有白內障的眼睛，可見白內障已經「成熟」。（被訪者提供）

青光眼手術方面，傳統的有前房引流及眼球植入導管排水手術，須知道進行青光眼手術後只是成功一半，往後的眼睛護理如拆綫、打藥、挑鬆疤痕更為重要，方能保存暢順的去水功能。

最新為微創青光眼手術（Minimally Invasive Glaucoma Surgery，簡稱MIGS），風險較傳統手術為小，手術切口較細，復元較快。但這些較新的微創青光眼手術，降眼壓幅度一般比傳統手術低，因此並非可以取替傳統的去水手術。

晶體的選擇

同時進行青光眼與白內障手術患者，晶體選擇方面有兩大類，一為單焦距晶體，另外是多焦距或漸進晶體，青光眼病人不建議植入漸進晶體，因為此症是不規則把視野收窄，漸進晶體令他們視物更朦，建議放入單焦距晶體。

過往單焦距晶體只是矯正一個距離，眼科醫生會讓青光眼病人觀看遠距離盡量清晰，近物就可戴上老花眼鏡。時至今日，用於青光眼晶體已多了選擇，如有增強型單焦人工晶體，好處是將聚焦點拉長，相對看得清的範圍會更多更廣闊，病人中、遠距離也看得清楚，減低對眼鏡的依賴，看東西質素得到改善。

▲ 進行青光眼虹膜切開術（Iridotomy）後的眼睛圖像。（被訪者提供）

手術後須知

進行青光眼與白內障手術後，必須把炎症控制得宜，做手術前病人盡量保持角膜健康，部分患者因滴青光眼藥已有一段長時間，角膜表皮健康稍遜。這方面也影響到病人在手術後，能否忍受消炎藥及類固醇的療程，如病人角膜表皮對類固醇效果欠佳，也直接影響手術的成功率。

記者：周美好