TVB小花丨何依婷與老公2月外遊趁機「造人」？　Regina獲麥玲玲批好事陸續有嚟

▲ 何依婷（Regina）計劃在2月與老公外遊過二人世界。

何依婷（Regina）因演《新聞女王》徐曉薇一角而成為觀眾焦點，再加上去年尾於峇里完婚升呢人妻，喜事連連！

何依婷早前與老公、一大班朋友到日本滑雪，並透露打算在2月與老公外遊滑雪過二人世界！

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何依婷與老公外遊「造人」？

Regina指自己愛上了滑雪，皆因是挑戰自己、磨練意志的運動。

Regina計劃與老公在2月外遊，或者會受情人節、外遊的開心氛圍下投入「造人」？

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麥玲玲批Regina：好多好事嚟緊

Regina與堪輿學家麥玲玲等一同接受TVB娛樂新聞台主播訪問，麥玲玲指Regina接下來的事業運仍然暢旺，又指她有機會在龍年添丁。

玲玲姐續說：「有好多好事嚟緊，同埋好多新嘅機會畀佢做唔同嘅角色。」

▲ 麥玲玲批何依婷：「好多好事嚟緊！」（影片截圖）

何依婷讚丈夫適合做爸爸

Regina在婚前曾接受TOPick訪問，當時大談跟未婚夫的相處點滴，她坦言對方令自己有所成長，因而決定付託終生。

她說：「跟他一起之後我成為更好的『何依婷』，他認為人生應該望遠一點高一點，以他年紀有這種氣量和世界觀，真的很難得，令我的眼界和處事態度有所改變，他是一個情緒穩定兼樂觀的人，很多事情都看成小事。」

被Regina以「情緒價值滿分」來形容的林先生，似乎好合適當父親，對此何依婷也大表認同，她說：「他絕對是一個好爸爸，若小朋友犯錯甚或要見家長，他一定不會責備，反而會了解小朋友發生甚麼事，因為他是一個說道理的人。」

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