  • 25°C
香港時間 : 2024202日 (週五) 13:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校長專訪︱受父親徙置區教書啟發投身教育　九華校長清晨5時跑步：身教學生堅持

升學教育 12:04 2024/02/02

分享：

分享：

熱門 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

九華校長周子詩學校事務繁忙，但仍堅持清晨5時起身跑步，希望教曉學生持之以恆。

【校長專訪/九龍華仁書院/九華/名校/男校/李家超/特首母校/傳統名校/升中面試/升中派位】百年傳統男校九龍華仁書院（下稱九華）迎來百年來首位女校長—周子詩，周校長的父母昔日在觀塘徙置區天台學校工作，幫助貧困學生，母親在她大學時癌逝，令她受到沉重打擊，幸在一次旅行中釋懷，並決心投身教育界，作出回饋。

最新影片:

TOPick一分鐘
TOPick一分鐘丨羅比師傅教新年增運小貼士 全身紅噹噹助發新年財！

周校長年幼時，父母在觀塘徙置區學校工作，爸爸是校長，媽媽是行政人員，遇到一些家境清貧的學生，父母會給他們生活費及買書。周校長童年時會去父母的學校玩耍，「環境不是很好，充斥坑渠臭味。」但她發現學生們很開心，雖然家庭環境不富裕，但仍然可以發展和成長。

然而，媽媽在周校長中學時不幸患癌，適逢周校長的青春期，她因經常陪媽媽出入醫院，甚麼事情都不能做，性格因而變得反叛，不懂得體諒家人，心中充滿屈結。直到大學一年級媽媽癌逝，她才驚覺自己帶著很多遺憾，直到一次新疆之旅讓她釋懷。

新疆之旅感受大自然力量

當時在大學讀生物科的周校長，有機會到新疆參與生物科技的旅程，在短短兩個星期中，她離開了日常生活，在新疆看到草原、高山、落雪、行雷，感受大自然的偉大，令她很震撼，更發現自己渺小：「這個旅程是心靈旅程，在萬事萬物之中聽到自己的聲音，希望將這一份震撼可以分享出去，當時就立志做老師。」

周校長坦言希望用自己的成長經歷去勉勵學生。越玲瓏攝

周校長這些經歷每個九華學生都知道，因為她會寫上社交平台跟學生分享，每個九華的學生都可以追蹤她的IG，校長坦言希望用自己的成長經歷去勉勵學生，「有時候不是單憑口講就能讓他們明白，透過文字表達，會令他們反思更多。」

周校長希望用身教，教識學生要堅持。受訪者提供

堅持清晨5時跑步鍛鍊心志

縱然公務、家庭繁忙，周校長仍然堅持每周3日清晨5時起床跑步，每次跑2小時，她將跑步心路歷程寫上IG與學生分享，九華的田徑隊在學界成績出類拔萃，校長就親身去試，

跑步是男仔很喜歡的活動，在我這個年紀跑步真的不容易，特別生了兩個小朋友，我都覺得自己付出了很多，在我返工前去跑步，之後要洗頭又要化妝，都很累很混亂。

長跑可鍛鍊意志和心志，更令周校長反思自己為了甚麼堅持、如何堅持等。她會在跑步時記下自己的個人最佳成績（PB），她認為，跑步不是求快、不是求成績，而是是有沒有突破自己，這個突破是要鍛鍊才能做到。

點擊圖片放大
+4
+3

教學生涯最難忘的事

周校長在女校成長，未入九華之前都是在女校教書，所以當她踏進九華校門一刻，她以這樣形容「一生人都未曾見過這麼多男仔！」她憶起，首日到校入到停車場，學生就望住她由停車場上樓梯直到教員室。

當時她教一班中五，當她走出教員室準備上課時，突然見到一名同學在走廊盡頭說:「佢嚟喇！」然後通報給另一同學，一個傳一個傳直到班房，周校長當時心中疑惑。她入到班房後氣氛異常安靜，所有學生坐得端正，而白板上就寫有很多字，用她的中文名「周子詩」的「詩」字寫上：「詩」朗拿度、我和殭「詩」有個約會、hk「詩」姨姨等（HKCEE會考)。

當時周校長就問誰人寫的，要他們出來，一班學生最初以為要捱罵，不料周校長拿出手機，與他們在白板上一起合照，記錄這一刻，周校長笑言，自己沒有生氣，反而感到男生創意無限。

周校長與同學相處融洽。越玲瓏攝

關注學童情緒問題

周校長工作忙碌，她笑言自己已經是「嫁了給華仁」，她感謝「神隊友」丈夫，一直給予她鼓勵及支持，在她忽略了家庭事務會提醒她。她又指，夫妻關係需要經營及經得起磨練，也要給空間大家繼續發展，多聆聽及多解讀對方說話。

近年本港愈來愈多學童出現情緒問題，甚至有輕生悲劇。作為兩女之母、婚姻及家庭治療碩士的周校長，籲多鼓勵、多關懷小朋友，尋找新的空間給他們去發展。

人為甚麼是讀書？很多小朋友都會問這個問題。周校長指讀書是一個過程，這個過程要訓練人的思考模式，接受新的事物、批判性、尋求真理、有這個訓練的時候，去學習每一件事都尋求新的意義，之後用作服務社會。

我們教男仔都很希望透過這個思考模式，令他們在家中可以成為好的兒子、兄弟。將來成家立室成為爸爸、丈夫，甚至乎在社會上擔當不同角色。

點擊圖片放大
+10
+9

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳麗薇

相關文章

【升中派位】移民潮下家長進取叩門　有學生叩「九華」想日後似李嘉誠
11:51 2022/07/26
【升中派位】移民潮下家長進取叩門　有學生叩「九華」想日後似李嘉誠
【升中派位】叩門位減半有家長抱怨太遲公布　有學生叩九華視特首李家超為偶像
14:44 2023/07/11
【升中派位】叩門位減半有家長抱怨太遲公布　有學生叩九華視特首李家超為偶像

你可能感興趣

【升中派位】移民潮下家長進取叩門　有學生叩「九華」想日後似李嘉誠
11:51 2022/07/26
【升中派位】移民潮下家長進取叩門　有學生叩「九華」想日後似李嘉誠
【升中派位】叩門位減半有家長抱怨太遲公布　有學生叩九華視特首李家超為偶像
14:44 2023/07/11
【升中派位】叩門位減半有家長抱怨太遲公布　有學生叩九華視特首李家超為偶像
九龍華仁書院 校長訪問 跑步 生物科技 爸媽心聲 育兒心得 家庭教育

最高瀏覽

急症室最長等候時間（02月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月02日 時間12:05）
帶病上班｜男子抱恙駕車上班　下落不明女兒急尋人　座駕流浮山尋回附近有男屍
帶病上班｜男子抱恙駕車上班　下落不明女兒急尋人　座駕流浮山尋回附近有男屍