校長專訪︱受父親徙置區教書啟發投身教育　九華校長清晨5時跑步：身教學生堅持

▲ 九華校長周子詩學校事務繁忙，但仍堅持清晨5時起身跑步，希望教曉學生持之以恆。

【校長專訪/九龍華仁書院/九華/名校/男校/李家超/特首母校/傳統名校/升中面試/升中派位】百年傳統男校九龍華仁書院（下稱九華）迎來百年來首位女校長—周子詩，周校長的父母昔日在觀塘徙置區天台學校工作，幫助貧困學生，母親在她大學時癌逝，令她受到沉重打擊，幸在一次旅行中釋懷，並決心投身教育界，作出回饋。

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周校長年幼時，父母在觀塘徙置區學校工作，爸爸是校長，媽媽是行政人員，遇到一些家境清貧的學生，父母會給他們生活費及買書。周校長童年時會去父母的學校玩耍，「環境不是很好，充斥坑渠臭味。」但她發現學生們很開心，雖然家庭環境不富裕，但仍然可以發展和成長。

然而，媽媽在周校長中學時不幸患癌，適逢周校長的青春期，她因經常陪媽媽出入醫院，甚麼事情都不能做，性格因而變得反叛，不懂得體諒家人，心中充滿屈結。直到大學一年級媽媽癌逝，她才驚覺自己帶著很多遺憾，直到一次新疆之旅讓她釋懷。

新疆之旅感受大自然力量

當時在大學讀生物科的周校長，有機會到新疆參與生物科技的旅程，在短短兩個星期中，她離開了日常生活，在新疆看到草原、高山、落雪、行雷，感受大自然的偉大，令她很震撼，更發現自己渺小：「這個旅程是心靈旅程，在萬事萬物之中聽到自己的聲音，希望將這一份震撼可以分享出去，當時就立志做老師。」

▲ 周校長坦言希望用自己的成長經歷去勉勵學生。越玲瓏攝

周校長這些經歷每個九華學生都知道，因為她會寫上社交平台跟學生分享，每個九華的學生都可以追蹤她的IG，校長坦言希望用自己的成長經歷去勉勵學生，「有時候不是單憑口講就能讓他們明白，透過文字表達，會令他們反思更多。」

▲ 周校長希望用身教，教識學生要堅持。受訪者提供

堅持清晨5時跑步鍛鍊心志

縱然公務、家庭繁忙，周校長仍然堅持每周3日清晨5時起床跑步，每次跑2小時，她將跑步心路歷程寫上IG與學生分享，九華的田徑隊在學界成績出類拔萃，校長就親身去試，

跑步是男仔很喜歡的活動，在我這個年紀跑步真的不容易，特別生了兩個小朋友，我都覺得自己付出了很多，在我返工前去跑步，之後要洗頭又要化妝，都很累很混亂。

長跑可鍛鍊意志和心志，更令周校長反思自己為了甚麼堅持、如何堅持等。她會在跑步時記下自己的個人最佳成績（PB），她認為，跑步不是求快、不是求成績，而是是有沒有突破自己，這個突破是要鍛鍊才能做到。

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教學生涯最難忘的事

周校長在女校成長，未入九華之前都是在女校教書，所以當她踏進九華校門一刻，她以這樣形容「一生人都未曾見過這麼多男仔！」她憶起，首日到校入到停車場，學生就望住她由停車場上樓梯直到教員室。

當時她教一班中五，當她走出教員室準備上課時，突然見到一名同學在走廊盡頭說:「佢嚟喇！」然後通報給另一同學，一個傳一個傳直到班房，周校長當時心中疑惑。她入到班房後氣氛異常安靜，所有學生坐得端正，而白板上就寫有很多字，用她的中文名「周子詩」的「詩」字寫上：「詩」朗拿度、我和殭「詩」有個約會、hk「詩」姨姨等（HKCEE會考)。

當時周校長就問誰人寫的，要他們出來，一班學生最初以為要捱罵，不料周校長拿出手機，與他們在白板上一起合照，記錄這一刻，周校長笑言，自己沒有生氣，反而感到男生創意無限。

▲ 周校長與同學相處融洽。越玲瓏攝

關注學童情緒問題

周校長工作忙碌，她笑言自己已經是「嫁了給華仁」，她感謝「神隊友」丈夫，一直給予她鼓勵及支持，在她忽略了家庭事務會提醒她。她又指，夫妻關係需要經營及經得起磨練，也要給空間大家繼續發展，多聆聽及多解讀對方說話。

近年本港愈來愈多學童出現情緒問題，甚至有輕生悲劇。作為兩女之母、婚姻及家庭治療碩士的周校長，籲多鼓勵、多關懷小朋友，尋找新的空間給他們去發展。

人為甚麼是讀書？很多小朋友都會問這個問題。周校長指讀書是一個過程，這個過程要訓練人的思考模式，接受新的事物、批判性、尋求真理、有這個訓練的時候，去學習每一件事都尋求新的意義，之後用作服務社會。

我們教男仔都很希望透過這個思考模式，令他們在家中可以成為好的兒子、兄弟。將來成家立室成為爸爸、丈夫，甚至乎在社會上擔當不同角色。

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記者：陳麗薇