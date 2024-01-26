【黎智英案】張劍虹稱黎智英曾邀美退休將軍訪談　黎智英稱「我一定去到盡」

▲ 壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱蘋果）3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，案件今（26日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹踏入第7天作供， 黎曾提及「Live Chat With Jimmy」的嘉賓「好猛」，包括美國退休將軍Jack Keane。張當時問及邀請退休將軍會否比較敏感，或有勾結外國勢力之嫌。黎回應指從商數十年的直覺，「佢哋（中共）咁搞我，我一定去到盡，我無得退」。

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首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹今踏入第7天作供，張指，被告黎智英於2020年7月起於網上主持「Live Chat With Jimmy」，訪談嘉賓包括美國國防部前副部長Paul Wolfowitz，及前港督彭定康 （Chris Patten）等。

▲ 壹傳媒前行政總裁張劍虹。（資料圖片）

張供稱，黎向他提及「Live Chat With Jimmy」節目嘉賓「好猛」，包括美國退休將軍Jack Keane。張當時問及，在這個時候邀請退休將軍，會否比較敏感，或有勾結外國勢力之嫌。黎回應指自己從商數十年的直覺，「佢哋（中共）咁搞我，我一定去到盡，我無得退」，張聞言後亦沒有多說話。

控方又展示黎的WhatsApp 對話截圖，當中黎表示《蘋果》要靠前美國總統特朗普（Donald Trump）政府支持保命，針對特朗普「不太好」，指示國際版同事不要針對特朗普。

張指，黎因希望特朗普及其他政客能夠訂閱《蘋果》，從而對《蘋果》作出政治支持，故此要求《蘋果》不要引用CNN（有線電視新聞網）等針對特朗普的媒體。

控方在庭上展示張轉載《蘋果》專欄作家李怡的訊息予黎的紀錄，當中提及李怡擬減少寫文章。張指，李一直是黎的心儀作家，並已替《蘋果》擴寫專欄10多年，內容圍繞政治、逆權及「攬抄」。

張確認，黎的編採政策是利用《蘋果》呼籲香港人抗爭，及針對中央政府抗爭。張另確認，黎利用《蘋果》引起西方國家注意，希望西方國家針對香港政府及中央出作行動，包括制裁官員。

張續指，逾161篇涉案文章均按黎的編採指示及立場方針發表，而張作為社長，會與其他《蘋果》管理層，按各自的職能，以及黎的編採政策發表文章。

控方已完成主問，案件押後至下周一（29日）續審，料辯方屆時展開盤問。

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記者：梁錦麟