兒童過敏︱女童反覆鼻塞咳嗽以為感冒　檢查揭患鼻敏感+氣管敏感【附4招區分病症】

▲ 反覆出現鼻塞咳嗽的症狀，未必是感冒，有可能是過敏問題所致。

【鼻敏感/過敏性鼻炎/氣管敏感/過敏/感冒/鼻塞/咳嗽】鼻敏感和氣管敏感是兒童常見的過敏症。今年3歲的余小朋友早前出現鼻塞、咳嗽病徵，服用家庭醫生處方的感冒藥後未有好轉，最終在醫院檢查後，證實是鼻敏感和氣管敏感。中大醫院兒科專科醫生韓錦倫指出，過敏的症狀與感冒相似，容易混淆，提醒家長讓子女儘早診斷、治療，以免演變成更嚴重的慢性疾病。

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過敏症狀與傷風感冒相似

余小朋友自1歲半起便經常出現傷風、感冒的症狀，上學後與其他小朋友的接觸增多，生病的次數便更為頻密。早前她持續咳嗽、鼻塞、流黃鼻涕約一個月，余爸爸曾帶她看過幾次家庭醫生，但服用藥物後仍未有改善，最終決定帶女兒到中大醫院求診。

經檢查後，余小朋友被診斷有細菌感染問題，需接受抗生素治療，同時亦發現其反覆出現的感冒症狀，原來是鼻敏感和氣管敏感作祟。

適當使用類固醇無副作用

兒科專科醫生韓錦倫指出，處理兒童鼻敏感和氣管敏感，一般會採用有消炎、調理作用的噴鼻式或吸入式類固醇。不少家長都對類固醇聞之色變，他強調，噴鼻式或吸入式類固醇的劑量低，每日使用1至2次，而非過量使用，可有效減輕症狀，近乎零副作用。

不過，此類類固醇需長期使用，才能達到顯著治療效果。而余小朋友接受藥物治療後，鼻敏感和氣管敏感症狀亦得以改善。

▲ 余小朋友及余先生。（越玲瓏攝）

4點區分過敏及感冒

過敏與感冒的症狀相似，家長容易混淆，韓醫生表示可以憑4點區分。首先，感冒經常會伴隨發燒，但過敏則通常不會。另外，若持續出現咳嗽、氣喘、鼻塞等症狀超過2至3個月，加上如有先天因素，即家族成員有過敏傾向，以及受環境因素影響，例如天氣改變等，便要考慮是過敏問題。

預防過敏發作貼士

韓醫生提醒，切勿輕視鼻敏感和氣管敏感，嚴重有機會演變成鼻竇炎和氣管發炎，影響小朋友的日常生活。

他又提到，要預防過敏症發作，最佳方法是避免或減少接觸致敏原，例如動物皮屑、食物、塵蟎等。在日常生活中，家長可勤於清潔家居，例如每日用濕布抹走家具上的灰塵等，以減少塵蟎滋生的機會。同時，家長要多觀察子女的情況，一旦過敏發作，應遵從醫囑及時用藥治療。

▲ 香港中文大學醫院兒科專科醫生韓錦倫。（越玲瓏攝）

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記者：沈佩珊