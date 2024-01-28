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網絡熱話︱21歲女兒好奇幫父母測DNA　竟然有令人崩潰的發現

家事百科 18:52 2024/01/28

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外國一名女子幫父母測DNA，竟發現他們有血緣關係，結果令人崩潰。（愛回家劇照）

早前有報道指，一對各自被家庭收養的情侶，因貪玩自己測試DNA，結果發現二人是失散多年的兄妹。近日再有真人真事發生，外國一名女子為父母檢測DNA後，卻驚人發現父母有血緣關係，直言當看到他們有親密舉動時，都感到十分可怕。

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根據英國《鏡報》報道，該名21歲的女子早前在論壇Reddit發文，指她和哥哥日前收到了友人贈送的DNA檢測盒，於是他們替父母進行DNA檢驗，意外發現令他們震驚不已的結果，原來父母竟有血緣關係，「很可能是堂兄弟姊妹，或者叔叔和姪女」。

該名女子說，父母的外貌都很相似，同樣擁有黑髮、藍色眼睛，及高大寬闊的肩膀，「這確實讓人難以置信，我和哥哥都沒有遺傳缺陷或疾病。」她坦言，不知如何面對父母，「看到他們親吻感覺很奇怪，覺得十分噁心」。

文章一出引起網民熱議，有人認為都已經過了21年，就沒必要把真相說出來，「反正你爸媽結婚都超過21年了，現在在乎這個幹嘛？」、「不要亂測，日子過得好就好，有些事永遠不必知道」。

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責任編輯：王明芳

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