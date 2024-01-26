靚媽精明眼丨日本《LDK》評測10款嬰兒沐浴泡泡　4款獲A級清潔力佳+溫和不刺激

▲ 日本《LDK》評測10款嬰兒沐浴泡泡。

【沐浴露/沐浴泡泡/嬰兒護理/保濕/育兒資訊】嬰兒皮膚幼嫩，家長應挑選有足夠清潔力，且對皮膚溫和的沐浴產品。日本雜誌《LDK》最近實測10款熱門嬰兒沐浴泡泡，針對成分、清潔力、保濕力等方面評分，整合出推薦排名。

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《LDK》從市面搜羅10款嬰兒沐浴泡泡，並由專家針對4個方面進行測試。

1.清潔力

將人工皮脂塗抹在磨砂玻璃上，然後用沐浴泡泡清洗，以評估產品的清潔力

2.成分

由專家檢查表面活性劑的類型，以及是否存在不必要的成分

3.保濕力

將泡沫放在測試者的手臂上，並清洗一定次數，測量清洗前後皮膚的水分含量，以評估產品的保濕能力

4.使用感

根據易用性，包括泡沫強度、氣味和按壓泵的難易度，對產品進行評分

《LDK》綜合4項測試的結果及評分，整理出10款嬰兒沐浴泡泡的推薦排名，點擊下圖查看完整名單：

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在本次測試中，「Cow Brand Baby Baby Wash」被選為「Besy Buy」，即最值得購買的產品。《LDK》指這款沐浴泡泡成分溫和，可保護嬰兒幼嫩的肌膚，同時去除污垢，亦含有保濕成分，讓皮膚洗後保持濕潤。

兒科醫生教嬰兒沖涼4大注意事項

本港天氣寒冷，父母為嬰兒洗澡要特別留意，避免他們著涼。台灣兒科醫生巫漢盟曾於facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包」發文，指嬰兒的皮膚稚嫩，提醒家長幫嬰兒洗澡時，要注意以下4件事︰

1. 浴室環境

浴室溫度控制在26至28度為宜，並且要保持通風，洗澡時有熱氣，所以可開一點小窗，或是開一點門，但冬天時注意別太通風造成室溫太低。

2. 洗澡水溫

水溫控制在33至36度，比人體體溫低一些，可用溫度計或是手肘內側測試，洗澡時間控制在5至10分鐘內為宜，以免水溫下降。

3. 洗澡姿勢

以巫醫生為例，他幫女兒洗澡時通常是單手操作，一手撐住女兒，另一手則負責沖水或是塗抹沐浴用品，因此選擇壓泵裝、單手好操作的沐浴用品較方便。

4. 沐浴用品

沐浴用品須選擇成分溫和、接近肌膚天然酸鹼值pH5.5為佳，才不會破壞肌膚表面的皮脂屏障。另外嬰兒的皮膚薄嫩，更需要做好保濕，可選擇含有舒敏保水的植物醣體成分保持皮膚濕潤。

巫醫生指出洗澡可以清潔身體之餘，也能促進新陳代謝，也是促進寶寶感覺統合發展的好時機，例如沖水、塗抹沐浴露可以刺激寶寶的觸覺，跟寶寶說話可以促進聽覺、認知能力等。他建議父母不妨把握每天這短短的幾分鐘，和孩子度過親子時光。

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責任編輯：沈佩珊