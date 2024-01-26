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農曆新年2024丨LOEWE玉石賀新春　楊冪任品牌代言人

娛樂 16:15 2024/01/26

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早前品牌邀內地帶貨女王楊冪成為品牌代言人，新春別注當然要借助她的人氣於內地市場催谷一番。（圖片由品牌提供）

為了在中國農曆新春市場取得佳績，時裝品牌各出奇謀，老掉大牙的會用龍作為賣點，有些會找來已故的武打巨星李小龍造像，但聰明如LOEWE的想法更是高招，在手袋中加入寓意平安的玉石為細節，沒有大鑼大鼓、龍飛鳳舞，保證新年過後這些產品不像其他品牌的龍年產品般成為過時的雞肋。

自古傳統中國將玉石用於祭祀、同時視它為美德、智慧、昌盛和好運的象徵，而色澤圓潤品質上乘的玉石甚至比黃金還要昂貴。

當LOEWE的創作總監Jonathan Anderson知道要為中國傳統龍年創作別注系列時就決定捨龍取玉，為本是老掉大牙的新春系列來一個突破！

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首先他找來3位中國玉雕名家殷小金、邱啟敬和程磊，分別創作一款象徵好運的玉雕吊墜，各限量5件，再連繫上18K金鏈佩戴，寓意新年好運隨身。

當中殷小金擅長雕琢動植物造型玉器，其創作是一款翠綠白菜蟋蟀吊墜，中國人種白菜有千年歷史，不起眼的白菜象徵財富與豐足，有其獨特的文化意義。而邱啟敬雕製的是一款淺紫色茄子吊墜，原來古人認為茄子就像古代戴着官帽的高官，代表地位功名。

至於程磊的創作是豆莢小蝸牛吊墜，以一塊幾乎無瑕的玉石雕刻而成，豆莢有象徵繁衍和好運之意。

除了手袋，亦有可愛的玉石鎖匙釦、有青蛙、大象和小豬動物選擇。（圖片由品牌提供）

為配合以上玉雕工藝，全新的Flamenco Purse Mini手袋應運而生，手袋以限量玉吊墜的精湛工藝為設計靈感，披上珍藏古玉的色彩如翠綠色、青磚色、青綠色、黃糖色、深卡其色和淺紫色。有如圓球般的袋形，以柔軟皮革製作，每個手袋的內袋均附上一塊玉環，顏色與手袋皮革相襯，寓意新年好運。

殷小金的翠綠白菜蟋蟀吊墜。（圖片由品牌提供）

產品查詢：2375 0328

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