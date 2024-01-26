圈中孝順女丨陳敏之媽媽不敵癌魔病逝　傷感念亡母：沒有妳我不知道怎樣過

▲ 陳敏之公佈母親死訊。

娛圈孝順女陳敏之昨日於社交網上載一張許願照，透露病重的母親生命正在倒數，今日（1月26日)陳敏之於網上公佈母親因病離世。

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盡力完成母親心願

陳敏之透露媽咪去年不幸患上急性血癌，一家人跟媽咪一起並肩作戰，敏之寫道：「走過死亡幽谷，陪妳在醫院打仗，妳有無比的意志力和正能量，妳是一位戰士Super Woman。」

結果陳母打贏這場仗，過去一年間康復得很好，敏之亦多花時間陪伴媽咪，她說：「爭取時間去愛妳，帶妳去吃最好的，很感恩我們一家人，可以一齊去泰國旅行，我知道這也是妳的心願，我都會盡力幫妳完成。」

▲ 陳敏之昨日還誠心許願！

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母親難敵血癌病逝

惟昨天（1月25日）晚上，陳母難敵病魔離世，陳家上下陪著走最後一程。

字裡行間，敏之流露難捨媽咪之情：「我拖著妳的手，在至親的陪伴下離開了我們，很平安地踏上了，通往天家的旅程，在這個艱難的時刻，我是無比的傷痛，媽媽...我怎能失去您，我的手指在發抖，我很害怕這一刻。」

敏之續說：「沒有妳的日子，我不知道能怎樣過，妳陪伴着我結婚生仔，陪伴着子樂長大，見證我每一個時刻和成長階段，照亮我的人生，您知道我有多愛您嗎」。

此外，敏之感謝媽咪對家人的付出：「親愛的媽媽...您是我生命中最重要的人，您一生不辭勞苦照顧我和弟弟，還有您最錫的孫仔子樂，您對家庭無私的愛和奉獻，照亮了我們的生命，您是一位偉大的母親，感謝您把我帶到這個世界，感謝您成為我的母親，這是您給我最寶貴的禮物，我會永遠記住您的教導，傳承您的美德成為更好的人，媽咪我愛您。」

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陳敏之：您永遠留在我們心中

敏之透露跟媽咪已約定，若想跟媽媽「傾偈」，就會望住天空講話，她寫道：「妳記得記得要回應我，我還有千言萬語想跟妳說，又或者我們在夢中見，我們會想念您、懷念您的好，我知道妳最擔心我的身體，我應承妳會好好照顧自己和家庭，妳不用擔心和掛心，我們將來一定會重聚」。

另外她感謝仁安醫院對媽媽的照顧，一齊度過高高低低，給予心靈支持。

最後敏之難捨媽咪：「媽媽…我永遠愛您，您永遠留在我們心中，感謝您，給予我生命中最美好的禮物，願您在天堂中得到永恆的平安和喜樂。」

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